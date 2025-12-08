Encuentran muerto a un hombre sin hogar en Ciudad Real

Un hombre sin hogar, de 65 años, ha sido encontrado muerto en la Ronda de Ciruela en Ciudad Real.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han asegurado a Onda Cero que el fallecido estaba en la vía pública y que la muerte se ha debido a causas naturales.

Al parecer, el varón, que responde las iniciales S.E.P., solía frecuentar los soportales. El cuerpo fue hallado envuelto en una manta al lado de las viviendas ubicadas en la zona conocido como "El Quesito", en la Ronda de Ciruela.

Lugar donde se encontró el cuerpo del fallecido | OC

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, ha manifestado en Onda Cero que la persona fallecida no quería ir al Centro de Atención a Personas sin Hogar de la calle Borja "a pesar de que se lo ofreció en muchas ocasiones".

El consistorio abrió este recurso el pasado 25 de noviembre debido a las bajas temperaturas para atender a estas personas que no tienen techo con el objetivo de ofrecerles un refugio y Galisteo subraya que el centro estará abierto todos los días durante todo lo que resta del mes de diciembre, como mínimo.

Este centro municipal está atendiendo una media de 8 o 9 personas diarias, no se llena del todo, y aún así el Ayuntamiento también dispone de otras 4 plazas para atender a personas sin hogar en el centro de Cáritas.

Hace apenas una semana otra persona sin hogar perdió la vida

Hay que recordar que el domingo 30 de noviembre un hombre sin techo, de unos 40 años de edad, apareció muerto en la vía pública frente a la entrada del Parque de Gasset.

Las causas del fallecimiento también fueron naturales.