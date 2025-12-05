Usuarios del Avant de Ciudad Real piden adelantar el horario de llegada a Madrid del primer tren

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de RENFE a los que ha trasladado, entre otros temas, la necesidad de adelantar el horario de llegada a Madrid del primer tren de la mañana que sale desde Puertollano y Ciudad Real.

El portavoz de la asociación, Pablo López, ha manifestado que ha sido una reunión productiva y cordial y en la que se han tratado sobre todo dos puntos.

Por un lado, el colectivo de usuarios ha trasladado a RENFE la necesidad de intentar adelantar la llegada a Madrid del primer Avant que sale a las 6:20 horas desde Puertollano y que llega a la capital de España a las 7:55 horas, “muy tarde para los intereses de los usuarios”, según afirma el portavoz del colectivo de usuarios del Avant.

López asegura que la compañía ferroviaria se ha comprometido a trasladar esta petición a Adif ya que la gestora de la la línea del AVE es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “aunque no nos han prometido nada”, señala el portavoz de la asociación.

El segundo punto que se ha tratado en la reunión ha sido las ayudas al transporte para 2026, que por decreto se extienden hasta el 31 de diciembre.

Pablo López señala que “en breve podrán trasladarnos alguna información al respecto, sin concretar todavía nada”.