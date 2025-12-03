El pleno de la Diputación de Ciudad Real da voz a las personas con discapacidad

El vicepresidente responsable de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, y la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas, Encarnación Medina, han dado hoy la bienvenida en el Salón de Plenos de la Diputación de Ciudad Real a los integrantes del Pleno celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas institucionales más significativas vinculadas a la inclusión y la participación social en la provincia. Un evento que ha contado también con la presencia de las diputadas provinciales Noelia Serrano y Begoña Martín.

Fernández ha comenzado el acto transmitiendo un cálido saludo a los representantes del tercer sector y a los usuarios de los distintos centros que han participado en la sesión. Ha subrayado que este Pleno se celebra coincidiendo con la semana previa al 6 de diciembre, “fecha en la que reivindicamos la Constitución Española, ese documento que nos iguala a todos en derechos y oportunidades”.

El vicepresidente de Organización Interna ha destacado la presencia del colectivo en el salón de Plenos, afirmando que “da gusto ver el salón de plenos lleno de vida y vitalidad, porque la administración debe sentirse próxima y cercana a quienes representamos”. Ha animado a los participantes a descubrir la riqueza patrimonial del Palacio Provincial, “uno de los espacios más singulares de la provincia, con más de 130 años de historia”, y donde estos días puede contemplarse un belén monumental.

También ha explicado el funcionamiento del Pleno de la Diputación, el papel de los grupos políticos y el espíritu de consenso que caracteriza a la institución: “Aquí conseguimos ponernos de acuerdo casi en el 90 por ciento de las ocasiones. Ese espíritu de la Transición, de ceder unos y otros por el bien común, sigue muy vivo en esta casa”, ha señalado.

Fernández ha recordado el origen social de la gestión de la Diputación, vinculada históricamente al apoyo a las personas y al impulso del talento, y ha concluido subrayando, antes de dar paso a Medina, que “hoy celebramos un Pleno para personas con capacidades diferentes, en el que los verdaderos protagonistas sois vosotros”.

Encarnación Medina: “Las entidades del tercer sector esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”

A continuación, ha tomado la palabra la vicepresidenta Encarnación Medina, responsable del Área de Atención a las Personas, quien ha agradecido la intervención de Fernández y ha puesto en valor que este acto sea ya “una tradición en la Diputación Provincial, celebrada de la mano de todas las entidades del tercer sector que trabajan día a día por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Por su parte, la vicepresidenta sexta ha dicho que “hoy no solo escuchamos a las entidades que os representan, sino que os escuchamos directamente a vosotros. Hoy sois la voz de la discapacidad en la provincia de Ciudad Real”.

Ha incidido en la importancia de conocer necesidades, retos, reflexiones y reivindicaciones en primera persona, pues “son fundamentales para mejorar nuestro trabajo como responsables públicos y reforzar los servicios que prestamos desde la Diputación”, y ha remarcado el incremento del 38% en la inversión de la institución provincial destinada al área de Atención a las Personas y cómo, desde el inicio de la presente legislatura, el presupuesto global en este ámbito ha aumentado alrededor de un 50%, lo que ha permitido impulsar nuevas actuaciones y fortalecer otras ya en marcha.

Un esfuerzo presupuestario que ha hecho posible la adquisición de vehículos adaptados, el apoyo a inversiones de las entidades del tercer sector, la mejora de infraestructuras y servicios esenciales para el adecuado funcionamiento de asociaciones y centros dedicados a la inclusión social.

Pleno de la Diputación con personas con discapacidad | OC

Por otra parte, Encarnación Medina también se ha referido a la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la cual numerosas personas están participando activamente en programas formativos inclusivos. Este proyecto facilita el acceso a la universidad y ofrece plazas en la residencia universitaria "Santo Tomás de Villanueva", promoviendo así la igualdad de oportunidades.

“El objetivo es dar visibilidad, pero también convertir en realidad acciones que favorezcan a las personas con discapacidad”, ha explicado la vicepresidenta de Atención a las Personas, destacando la importancia de integrar la formación superior como una vía más hacia la plena inclusión social.

Especial hincapié ha hecho en el servicio de facilitadores judiciales para personas con discapacidad puesto en marcha por la Institución Provincial y ha agradecido el esfuerzo de las numerosas entidades presentes “estas asociaciones son las que debemos apoyar desde la Diputación Provincial, y en ese camino estamos, atendiendo las necesidades que nos plantean”.

Medina ha ensalzado el trabajo de los centros y organizaciones que, gracias a estos recursos, “pueden impulsar la inclusión y abrir camino”. Finalmente, ha expresado su deseo de que todos los participantes se hayan sentido cómodos y acogidos.

Los intervinientes de las 15 asociaciones han reivindicado, con testimonios personales muy emotivos, una inclusión total que permita conseguir un empleo, tener derecho a la autodeterminación para adoptar la toma de decisiones para promover la autonomía personal. Asimismo, han solicitado el apoyo de las administraciones y la educación inclusiva para toda la sociedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El acto conmemorativo ha concluido con la votación a todas las propuestas presentadas que han recibido el apoyo unánime de todos los presentes y la visita al belén monumental en el Palacio Provincial.