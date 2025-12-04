Es obra de Juan Antonio Gijón

Un belén con figuras de playmobil de los 80 y 90 en Miguelturra

Un belén con figuras de playmobil de los años 80 y 90. Es la curiosa y bonita iniciativa que ha llevado a cabo Juan Antonio Gijón, vecino de Miguelturra.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Un belén “vintage” que ha montado en su casa para que lo puedan visitar familiares y amigos.

Belén con figuras de playmobil
Belén con figuras de playmobil | OC

Gijón ha explicado en Onda Cero que algunas figuras las ha comprado y otras se las han dado o donado porque colecciona juguetes del siglo pasado, algunos de ellos con cien años de antigüedad.

Actualmente puede tener como mínimo mil figuras y asegura que lo que más le ha costado para montar el belén han sido los romanos y los animales.

Belén con figuritas de playmobil
Belén con figuritas de playmobil | OC

El objetivo ha sido crear un belén con figuras de playmobil de los años 80 y 90.

Muchas piezas ya están fuera de catálogo, figuras que se cotizan económicamente.

Belén con figuritas de playmobil
Belén con figuritas de playmobil | OC
