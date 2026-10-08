Detenido un varón que habría estafado a universitarios de Ciudad Real, Málaga y Granada con un supuesto piso de alquiler

La Policía Nacional ha detenido a un varón, de 60 años con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de estafa tras haber puesto un piso en alquiler y haber cobrado a varios estudiantes hasta 1.600 euros en concepto de reserva del inmueble y gastos de gestión.

Las víctimas afectadas habrían sido cuatro estudiantes de Granada, Málaga y Ciudad Real, quienes pasado el tiempo perdieron la comunicación con el responsable de la agencia inmobiliaria y no pudieron acceder al piso ni a la devolución del importe adelantado

Tres estudiantes presuntamente estafados por el alquiler de un piso

La primera denunciante, residente en Valdepeñas, lo hizo en los primeros días del pasado mes de septiembre. En su denuncia manifestó que, en el mes de abril, a raíz de haber visto un anuncio en la red en el que se alquilaba un piso en Granada, se desplazó junto con una amiga a dicha ciudad para ver el piso en cuestión.

Una vez allí, fueron atendidas por un varón que les mostró un piso en una cuarta planta. Finalmente, acordaron con él el pago, en concepto de reserva, de 800 euros, pactando formalizar el contrato de arrendamiento en la primera semana de septiembre. Con posterioridad, ya en el mes de agosto, intentaron contactar con esta persona por varios medios, sin conseguirlo.

A principios del mes de septiembre, al no conseguir comunicarse con su arrendador, decidió desplazarse nuevamente a Granada donde contactó con el propietario del bloque donde se encontraba el inmueble ofertado, el cual le manifestó que todos los pisos se encontraban ya alquilados y que, posiblemente, había sido objeto de una estafa.

A mediados del mes de agosto un segundo denunciante, vecino de Granada, manifestó que a mediados del mes de agosto hizo un pago de 700 euros en concepto de fianza y otros 700 euros como pago por las gestiones, todo ello en relación con el alquiler del piso anteriormente mencionado.

El presunto arrendador quedó en avisar al arrendatario en cuanto se quedase el inmueble vacío, para formalizar el contrato. No obstante, el denunciante pudo comprobar que, a mediados del mes de julio, el anuncio en la red había desaparecido, perdiendo al mismo tiempo todo contacto con el ofertante.

Una tercera víctima, residente en la localidad malagueña de Marbella, en relación con la misma oferta de alquiler de este piso, a mediados del mes de febrero, pagó 700 euros en concepto de fianza y otros 700 como pago por el alquiler del mismo, perdiendo en el mes de agosto el contacto con el arrendador del mismo.

La última de las víctimas, residente también en Marbella, llegó a pagar en el mes de abril 700 euros, mediante transferencia, como reserva del inmueble anunciado en la red, perdiendo el contacto con el ofertante en el mes de agosto.

El presunto autor de estos hechos es un varón de 60 años, con antecedentes policiales por hechos similares, quien ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.