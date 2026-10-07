C-LM solicita zona catastrófica para Quintanar, Miguelturra, Manzanares, Illescas, Tomelloso y Madrigueras por lluvias

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días. Entre ellos, se encuentran Quintanar de la Orden, Miguelturra, Manzanares, Illescas y Tomelloso, si bien la situación es especialmente complicada en Madrigueras, situado en la Mancha Albaceteña.

El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha informado de esta decisión y de la desactivación, esta misma mañana, del plan Meteocam, que permanecía activo desde el pasado 1 de octubre, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha comenzado su comparecencia con un recuerdo a Laura, la mujer de 100 años que falleció en su vivienda a causa de las inundaciones en Madrigueras. La portavoz ha trasladado el cariño del Gobierno regional a su familia y a sus seres queridos, así como a los vecinos y vecinas que todavía trabajan para limpiar sus casas y recuperar su vida cotidiana.

La portavoz ha aclarado que la solicitud aprobada por el Consejo de Gobierno se extiende a todos los municipios afectados y da continuidad al anuncio que realizó el presidente Emiliano García-Page durante su visita a la localidad albaceteña este fin de semana.

"La reconstrucción no termina cuando se retira el agua", ha señalado Padilla, quien ha incidido en que quedan desperfectos por reparar y trámites por resolver. Por ello, ha subrayado que las administraciones deben seguir acompañando a las personas afectadas y ayudarles a resolver los trámites necesarios para reparar los daños y recuperar su vida cotidiana.