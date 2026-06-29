Ciudad Real expresa su solidaridad con Venezuela y anuncia nuevas vías de cooperación tras los terremoto

La Plaza Mayor de Ciudad Real ha acogido este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela, un acto convocado por el Ayuntamiento a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha reunido al alcalde, Francisco Cañizares; miembros de la Corporación Municipal; representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial; además de integrantes de la comunidad venezolana y numerosos vecinos, en una muestra de unidad y solidaridad con el pueblo venezolano.

Durante el acto, el alcalde trasladó el apoyo y la solidaridad de toda la ciudad con el pueblo venezolano, especialmente con las familias que han sufrido las devastadoras consecuencias de una tragedia que ha dejado numerosas víctimas mortales, heridos y desaparecidos.

Cañizares agradeció la amplia participación tanto de vecinos de Ciudad Real como de ciudadanos venezolanos residentes en la capital y destacó el estrecho vínculo que une a ambas comunidades. "Desde Ciudad Real, desde España, le mandamos un abrazo a todos los venezolanos. Un abrazo sentido, no solamente de solidaridad, sino también de compromiso en colaborar en estos momentos tan difíciles por los que están viviendo", afirmó.

“El dolor que vive Venezuela también se siente en Ciudad Real”

El alcalde subrayó que el dolor que vive Venezuela también se siente en Ciudad Real, donde reside una importante comunidad venezolana. "Su dolor es el nuestro y estamos con la cabeza puesta en cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar para paliar los efectos de esta catástrofe", señaló.

En este sentido, anunció que en los próximos días se reunirá el Consejo Municipal de Cooperación Internacional con el objetivo de analizar, junto a las organizaciones que colaboran habitualmente con el Ayuntamiento en proyectos de cooperación, qué iniciativas pueden impulsarse para atender la emergencia humanitaria. Posteriormente, explicó, el Consistorio tramitará la modificación de crédito aprobada en el último Pleno, con la intención incluso de ampliar la cuantía prevista para respaldar proyectos desarrollados por entidades con presencia en Venezuela.

Cañizares en el minuto de silencio | OC

Cañizares también agradeció las numerosas muestras de solidaridad recibidas por parte de asociaciones, colectivos y particulares interesados en colaborar con los afectados. No obstante, recordó que las organizaciones especializadas coinciden en que la ayuda económica resulta actualmente el instrumento más eficaz para atender las necesidades sobre el terreno. "Lo más efectivo es trasladar recursos económicos para desarrollar allí actuaciones y proyectos que palíen, en la medida de lo posible, los efectos terribles de estos dos terremotos", indicó.

Agradecimiento por el respaldo mostrado

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Ciudad Real, Tania Rimmer, expresó el profundo agradecimiento de toda la comunidad venezolana por el respaldo mostrado por la ciudadanía y por el Ayuntamiento desde que se produjo la tragedia.

Rimmer recordó que las zonas más afectadas, especialmente los estados de La Guaira y Caracas, vuelven a enfrentarse a una situación dramática tras haber sufrido anteriormente otras catástrofes naturales, y explicó que la recuperación será un proceso largo tanto desde el punto de vista material como emocional. Asimismo, señaló que varios miembros de la comunidad venezolana residente en Ciudad Real tienen familiares desaparecidos o han perdido a seres queridos en los terremotos.

Con este acto institucional, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha querido expresar el pésame de toda la ciudad a las víctimas, mostrar su cercanía con la comunidad venezolana residente en el municipio y reiterar su compromiso de colaborar, a través de los cauces de cooperación internacional, en las iniciativas de ayuda que contribuyan a aliviar las consecuencias de esta catástrofe.

Solidaridad del Gobierno de Castilla-La Mancha con Venezuela

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha participado en el minuto de silencio convocado en solidaridad con las víctimas del terremoto registrado en Venezuela, una tragedia que ha calificado de “enorme dimensión” y con consecuencias “muy duras” para la población.

Blanca Fernández ha trasladado el apoyo del Gobierno regional y de la ciudadanía castellanomanchega al pueblo venezolano, subrayando que se trata de “un momento muy difícil, en el que miles de personas han perdido la vida y muchas otras continúan desaparecidas”. En este sentido, ha advertido de que todavía no se es plenamente consciente del alcance real de la catástrofe.

Blanca Fernández | OC

La representante del Gobierno regional ha insistido en que esta situación no debe ser considerada como “una desgracia más que ocupa titulares durante unos días”, sino como una crisis humanitaria que requerirá una respuesta sostenida en el tiempo. “La recuperación no va a durar días ni semanas, sino años”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado los fuertes lazos históricos, culturales y humanos que unen a España con Venezuela, definiéndolo como “un pueblo hermano”, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener un compromiso firme y continuado. Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía española, “solidaria y consciente de su historia compartida con Hispanoamérica”, para que continúe apoyando durante el proceso de reconstrucción.