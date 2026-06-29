Cuatro jóvenes resultan heridos en un accidente de tráfico en Villamayor de Calatrava

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, todos ellos jóvenes, en un accidente de tráfico que ocurrió en el término municipal de Villamayor de Calatrava.

El aviso tuvo lugar a las 00:21 horas de este lunes y el siniestro consistió en la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 12 de la carretera CM-4115, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Una de las personas resultó herida grave. Se trata de un varón de 17 años y fue trasladado por la UVI móvil al Hospital de Puertollano.

Los otros tres heridos son también jóvenes, de entre 17 y 20 años, y fueron trasladados también al Hospital Santa Bárbara de Puertollano en ambulancia de soporte vital.

Además de los recursos sanitarios, en el operativo también participó la Guardia Civil.