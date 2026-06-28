El argamasillero David Almansa termina segundo en el Gran Premio de Países Bajos de Moto 3

El piloto David Almansa, natural de Argamasilla de Calatrava, ha sido segundo en la carrera de Moto 3 del Gran Premio de los Países Bajos. Almansa solo ha sido superado por el líder del campeonato del mundo, Máximo Quiles.

Almansa ha estado siempre en el grupo de cabeza e incluso fue liderando la carrera en algunos momentos. En las últimas vueltas al circuito de Assen, el de Argamasilla de Calatrava y Quiles han conseguido despegarse del grupo, llegando primero a la meta el murciano y segundo Almansa.

Se trata del tercer podio que hace David Almansa este año en el campeonato del mundo de Moto 3, tras el primer puesto logrado en el Gran Premio de Tailandia y el segundo en el Gran Premio de Hungría.

Con este resultado, Almansa sube al tercer puesto en la clasificación del mundial de Moto 3 con un total de 109 puntos, situándose a 102 del indiscutible líder, Quiles, y a tan solo 12 puntos del segundo clasificado, Álvaro Carpe.