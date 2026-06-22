Una de las detenidas por presunta estafa en Villarrubia de los Ojos defiende su inocencia: "Desconozco de dónde procedía el dinero"

Una de las cuatro personas que fueron detenidas por la Guardia Civil ha unos días en Villarrubia de los Ojos como presuntos autores de seis delitos de estafa ha defendido su inocencia. La Benemérita informó la semana pasada de esta operación policial.

En un comunicado enviado por esta persona a Onda Cero, una mujer que responde a las iniciales J.M.L.A., señala que todo comenzó el pasado 30 de octubre cuando una prima suya le llamó para quedar a tomar un café.

“Cuando llegué al bar, ella se encontraba con un familiar. Mientras yo permanecía en el establecimiento tomando café, ellos se dirigieron a una oficina de CaixaBank”, señala en el comunicado.

Asegura esta mujer que “yo no entré en ningún momento al banco ni participé en ningún trámite relacionado con cuentas bancarias” y añade que “si se revisan las cámaras de seguridad de ese día, se podrá comprobar perfectamente quién entró en la entidad y quién permaneció fuera”.

Cuenta que a partir de entonces comenzó a observar que “algunas personas de su entorno comenzaron a disponer de una cantidad de dinero y a realizar compras de elevado valor, como teléfonos móviles, una motocicleta, una consola PlayStation 5, patinetes y otros artículos”.

Dice que “desconoce de dónde procedía ese dinero porque nunca participé en ninguna actividad económica con ellos ni recibí explicaciones al respecto”. La mujer añade que después su prima le pidió ayuda con sus hermanos menores de edad.

“La situación real fue que su madre los había echado de casa, uno de ellos tenía problemas relacionados con el consumo de drogas y la otra menor se negaba a asistir al instituto y a aceptar las normas impuestas por sus padres. Finalmente la madre desistió y los dejó literalmente en la calle y por eso motivo acepté ayudarles”.

En este sentido, añade que “durante ese tiempo en algunas ocasiones les acompañé cuando me lo pedían, sin embargo eso no significa que yo participara en ninguna actividad ilegal ni que conociera el origen del dinero que manejaban las otras personas”.

Además, esta mujer asegura en el comunicado que sus ingresos y los de su pareja “son perfectamente comprobables, mi pareja percibe una prestación y yo recibo una beca de estudios y mi cuenta bancaria puede acreditar que no he recibido beneficios procedentes de actividades ilícitas”.

Fue el 2 de junio cuando esta mujer fue detenida junto a otras personas. Pero al día siguiente quedó en libertad provisional y sin fianza por decisión judicial, según el auto dictado por la juez de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Daimiel.

Esta persona indica que “existen numerosos aspectos que deben ser investigados y comprobados correctamente, entre ellos las cámaras de seguridad, las fechas y la participación real de cada una de las personas implicadas”. Asegura que también ha aportado fotografías, conversaciones, audios y diversa documentación que considera relevante para esclarecer los hechos.

Igualmente, esta mujer ha expresado públicamente “el enorme daño personal que me ha causado ver mi imagen difundida públicamente en redes sociales y medios de comunicación cuando el procedimiento judicial continúa abierto y todavía no existe una resolución que determine responsabilidades”.

Pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia “y que se permita que la justicia haga su trabajo antes de que se me juzgue públicamente, confío en que toda la verdad pueda esclarecerse por los cauces legales correspondientes”.