Ciudad Real amplía su red de fuentes de agua refrigerada con la instalación de 12 nuevos puntos en espacios públicos

Ciudad Real continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos mediante la instalación de 12 nuevas fuentes de agua potable refrigerada en distintos puntos de la ciudad.

La actuación, financiada a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha sido presentada esta mañana en el hall principal del Estadio Juan Carlos I por la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, y el concejal de Deportes, Pau Beltrán.

Durante el acto, Torres ha explicado que esta actuación supone un importante avance en la estrategia municipal para fomentar hábitos sostenibles, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y mejorar los servicios disponibles en espacios públicos y deportivos de la capital.

Ofrecer infraestructuras que faciliten el acceso al agua potable a deportistas y usuarios

La concejal ha señalado que buena parte de las nuevas fuentes se han ubicado en instalaciones deportivas debido al papel que desempeña Ciudad Real como sede habitual de competiciones y eventos de ámbito regional y nacional. En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento busca ofrecer infraestructuras que faciliten el acceso al agua potable a deportistas y usuarios, al tiempo que contribuyen a la reducción de residuos.

Torres ha explicado que la ubicación de una parte significativa de las nuevas fuentes en instalaciones deportivas responde a la intensa actividad que registra Ciudad Real a lo largo del año. La concejal ha destacado que la capital se ha consolidado como sede habitual de competiciones y eventos de ámbito regional y nacional, lo que hace necesario seguir mejorando los servicios disponibles para deportistas y usuarios. Asimismo, ha subrayado que esta actuación contribuye a fomentar el consumo de agua potable y a reducir la generación de residuos plásticos, en línea con los objetivos de sostenibilidad marcados por el Ayuntamiento.

Yolanda Torres y Pau Beltrán | OC

Las 12 nuevas fuentes se han instalado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Estadio Juan Carlos I, el pabellón Santa María, el Quijote Arena, el Parque de Gasset, el Parque Juan Pablo II, la Plaza de las Terreras, el Paseo Pablo Ruiz Picasso, la Avenida del Torreón y el Mercado Municipal.

Con esta actuación, Ciudad Real alcanza un total de 17 fuentes de agua refrigerada repartidas por el municipio. A las 12 nuevas instalaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se suman las tres fuentes instaladas el pasado año, ubicadas junto al Ayuntamiento, Jardines del Prado y en el entorno de la Vía Verde, así como otras dos impulsadas por el Patronato Municipal de Deportes.

Con una inversión que supera los 110.000 euros

Torres ha destacado que la inversión realizada para desplegar esta red de abastecimiento supera los 110.000 euros, una cifra que pone de manifiesto la apuesta municipal por la sostenibilidad, la mejora de los espacios públicos y la promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha valorado la importancia de seguir dotando a las instalaciones deportivas de servicios que mejoren la experiencia de deportistas, clubes y participantes en las numerosas competiciones que acoge la ciudad a lo largo del año.

La actuación forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y contribuye a consolidar una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para responder a las necesidades de vecinos y visitantes.