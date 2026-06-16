La Policía Nacional homenajea en Ciudad Real a sus víctimas del terrorismo

La Policía Nacional ha celebrado hoy en Ciudad Real el «Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional», un acto institucional que se celebra anualmente para rendir homenaje, otorgar reconocimiento y mostrar la solidaridad de la institución con los agentes caídos y sus familias.

El homenaje estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno, David Broceño Caminero, y el comisario Santiago Fernández del Río, jefe provincial de operaciones de la Comisaría de Ciudad Real, quien expresó su profunda gratitud por el sacrificio de los agentes que dieron su vida por la libertad de España, subrayando que la Policía Nacional se mantiene en alerta permanente y con el mismo compromiso en la lucha antiterrorista.

Durante la ceremonia también se recordó de manera especial a Julián Romero Sierra y Mariano López Ramos, víctimas de la banda terrorista ETA y vinculados a Ciudad Real.

Policía Nacional de Ciudad Real recuerda a sus víctimas del terrorismo | OC

Esta conmemoración fue instaurada por la Dirección General de la Policía en el año 2024, coincidiendo con el Bicentenario de la Policía Nacional, con el objetivo de perpetuar la memoria de los caídos bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, reafirmando así el compromiso del

Estado con la reparación a las víctimas y la derrota total del terrorismo en todas sus manifestaciones

En la Policía Nacional han sido asesinados 188 de sus miembros entre 1968 y 2015, una cifra a la que hay que añadir las decenas de policías heridos y de familias destrozadas que padecieron el terrorismo en primera persona.

Su dolor, presente en nuestra Institución y en la memoria colectiva de la sociedad, tiene que seguir siendo considerado y valorado por las Administraciones Públicas. La fecha fijada para este acto conmemorativo es el 16 de junio, en memoria de la inspectora jefa María José García Sánchez, asesinada por ETA en Zarauz en el año 1981.

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Policía Nacional de Ciudad Real recuerda a sus víctimas del terrorismo | OC

Con este día, que se ha desarrollado de forma simultánea en Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y centros de formación de la Policía Nacional de todo el país, se consolida el tercer gran evento anual de la institución, sumándose al aniversario de su fundación (13 de enero) y a la festividad de los Santos Ángeles Custodios (2 de octubre).