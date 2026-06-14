Fueron trasladadas al hospital

Seis personas heridas tras la colisión de dos turismos en Tomelloso

Un total de seis personas han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en el kilómetro 28 de la CM-3103, a la altura de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Europa Press

Ciudad Real |

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Tomelloso
Los heridos fueron trasladados al Hospital de Tomelloso | Europa Press

Un total de seis personas han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en el kilómetro 28 de la CM-3103, a la altura de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 20.32 horas.

Los heridos son dos chicos de 19 años, un chico y una chica de 20 años cada uno, otra persona de 16 años y un hombre de 47 años de edad.

Todos los heridos han sido trasladados al Hospital de Tomelloso por dos ambulancias tras ser atendidos en el lugar, hasta donde se ha desplazado también la Guardia Civil.

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