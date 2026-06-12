El 96,75 % de estudiantes aprueba la PAU en el campus de Ciudad Real

Un total de 8.603 estudiantes de los 8.881 que se presentaron a la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha superaron con éxito los exámenes, una cifra que supone un 96,87 %, según ha informado el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que concreta que la cifra de suspensos es de 278.

Por campus, en Albacete aprobaron la PAU 1.950 estudiantes, el 96,73 % de los presentados, y suspendieron 66. En Ciudad Real, superaron las pruebas el 96,75 % de los estudiantes presentados, lo que en cifras absolutas se traduce en 2.413 aprobados y 81 suspensos.

En Cuenca, el porcentaje de aprobados fue del 97,84 %, con 814 estudiantes que superaron con éxito las pruebas y 18 que las suspendieron; en Toledo, aprobaron 2.666 alumnos, el 96,7 % de los presentados, frente a los 91 que la suspendieron; y en la sede de Talavera de la Reina el porcentaje de aprobados fue de 97,19% con 760 aprobados y 22 suspensos.

La institución académica ha remitido por correo electrónico y publicado en la aplicación de las pruebas de acceso las calificaciones en la tarde del viernes. Este año, como novedad, las Unidades de Gestión Académica de Campus prestan servicio telefónico (926 295 300) y presencial el viernes, 12 de junio, entre las 18.00 y las 22.00 horas; y el sábado 13, de 09.00 a 14.30, para solucionar cualquier problema con la visualización de las calificaciones.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio hasta las 14.30 y debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la PAU. En la tarde-noche del 18 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, 19 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

Cabe recordar que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) registró este año una cifra récord de matrículas en la UCLM, un total de 9.978 estudiantes preuniversitarios/as, y se desarrolló con normalidad en treinta y tres tribunales repartidos por instalaciones de la Universidad regional e institutos y centros de enseñanzas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

El porcentaje de aprobados en la convocatoria de la PAU de junio del pasado año fue del 96,34 %.