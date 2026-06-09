Prisión provisional para el hombre que roció a varias personas con líquido corrosivo en Alcázar de San Juan

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que fue detenido por rociar a varias personas con un líquido corrosivo en la localidad de Alcázar.

Decisión que ha adoptado la jueza en funciones de guardia después de que el detenido haya pasado a disposición judicial tras los hecho ocurrido el pasado domingo, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

A este hombre se le imputa de manera provisional como presunto autor de delitos de lesiones graves, una imputación que es provisional y que se concretará a lo largo de la investigación judicial.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo en la vía pública en la Plaza de España de la localidad de Alcázar de San Juan cuando un hombre roció a otras cuatro personas con un líquido corrosivo.

Fuentes policiales señalaron a Onda Cero que todo se debió tras una discusión entre el responsable de una heladería y una empleada de un bar, dos establecimientos hosteleros que se encuentran juntos.

Al parecer, los dos locales ya habían mantenido sus diferencias con anterioridad. El responsable de la heladería discutió con una empleada del bar. Después la pareja de esta mujer y la trabajadora fueron a hablar con el heladero. A continuación, este roció con un líquido corrosivo a la empleada del bar y a su pareja, y también el líquido salpicó a dos clientes y al propio presunto agresor.

5 personas heridas

En total, cinco personas resultaron heridas con quemaduras. Dos de los heridos, un hombre de 44 años y una mujer de 52, fueron trasladados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan pero después, y ante la gravedad de las quemaduras, fueron derivados al Hospital Universitario de Getafe.

Según el parte médico remitido por este centro hospitalario, el varón, de 44 años, se encuentra muy grave, está ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe y presenta quemaduras en un 30% de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

Por su parte, una mujer de 52 años se encuentra estable dentro de la gravedad, también está ingresada en la Unidad de Grandes Quemados y presenta quemaduras en un 12% de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

Las otras tres personas heridas fueron trasladadas al centro hospitalario alcazareño. Por un lado, el presunto autor de los hechos, un hombre de 48 años, que sufrió salpicaduras del líquido corrosivo, y otros dos hombres de 60 y 65 años que igualmente fueron trasladados a este hospital con heridas más leves, aunque no dejan de ser quemaduras químicas, según fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Estas tres personas ya recibieron el alta médica y el presunto autor de los hechos fue detenido por la Policía.