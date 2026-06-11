Ciudad Real estrena semáforos con las figuras de Don Quijote y Dulcinea

Desde hoy los semáforos que regulan los cruces de peatones en las inmediaciones del Museo del Quijote, en la ronda de Alarcos, estrenan las figuras de Don Quijote y de Dulcinea.

De esta forma, como señala la concejal de Turismo, “la ciudad hace un guiño sencillo, simpático, a la figura del Quijote que nos representa en todo el mundo” y recibe de una forma especial a los ciudadrealeños y turistas que visiten el Museo del Quijote.

Cristina Galán asegura que la iniciativa permitirá ayudar a “recordar todos los días que somos la capital del Quijote, algo de lo que sentirnos muy orgullosos”.

Las figuras de Don Quijote y de Dulcinea se alternan en las lentes verdes y rojas de los semáforos de los dos pasos de peatones en los que se han instalado.

Con esta iniciativa Ciudad Real se suma a las ciudades españolas que ya tenían incorporadas a algunas de sus insignes figuras en las señales luminosas de los semáforos.