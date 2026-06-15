UPA alerta en Ciudad Real de una "tormenta perfecta" para el sector del vino por la caída del consumo y las exportaciones

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha ha advertido de que el sector vitivinícola afronta una "tormenta perfecta" por la caída del consumo y las exportaciones, la debilidad de los precios y la posibilidad de que una campaña normal incremente considerablemente las existencias de vino.

Así lo ha expresado este lunes el responsable vitivinícola de UPA en la región, Alejandro García-Gasco, durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, en la que también ha participado el responsable regional de UPA, Julián Morcillo, desde donde han reclamado una reunión "urgente" a la Consejería de Agricultura para abordar la próxima campaña de vendimia.

García-Gasco ha señalado que, pese a que las previsiones apuntan a una producción nacional de unos 33 millones de hectolitros en la próxima campaña, un 10% menos que en la anterior y un 15% por debajo de la media de las cinco últimas, los problemas del sector persistirán por la caída del consumo y de las exportaciones.

Además, ha advertido de que, si finalmente la cosecha aumentara hasta los 39 o 40 millones de hectolitros, crecerían considerablemente las existencias y se agravaría la presión a la baja sobre los precios del vino y de la uva.

La reducción de las existencias respecto al año anterior supone uno de los pocos datos positivos, aunque UPA considera especialmente preocupante la evolución de la demanda.

El consumo nacional ha descendido un 6% y se ha situado en 9,18 millones de hectolitros, mientras que las exportaciones, que duplican el volumen consumido en España, han bajado un 5%.

Esta situación también ha acabado afectando al vino blanco, que hasta ahora había funcionado como refugio frente a las dificultades del mercado.

"Esto es una tormenta perfecta ante lo que es una campaña normal", ha resumido García-Gasco, quien ha advertido de que una cosecha de entre 39 y 40 millones de hectolitros agravaría considerablemente el problema.

Una producción de esas dimensiones, unida a la caída del consumo y de las ventas al exterior, provocaría un aumento de las existencias y podría repercutir directamente en los precios del vino y de la uva.

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN "COJO"

La organización agraria considera que el programa de intervención sectorial del vino carece de herramientas urgentes y "está cojo" para hacer frente a las dificultades a corto plazo.

Por ello, ha pedido analizar, desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, medidas como el arranque de viñedo, la vendimia en verde y la destilación de crisis, además de ofrecer al agricultor orientaciones claras sobre las producciones que puede absorber el mercado.

UPA también ha expresado su preocupación por la cofinanciación prevista en el nuevo marco financiero y por la reforma de la Política Agraria Común, al entender que no incorpora instrumentos suficientes para garantizar precios que cubran los costes de producción.

Sobre el arranque de viñedo, García-Gasco ha recordado que Francia ya ha puesto en marcha esta medida, aunque ha advertido de que se trata de una solución a largo plazo que supone eliminar superficie productiva de manera definitiva.

La vendimia en verde tampoco tendría efectos inmediatos sobre la campaña que comienza este verano, sino sobre la siguiente, y las cantidades previstas no serían suficientes para recuperar los precios y cubrir los costes de producción, según ha señalado la organización.

UPA considera fundamental que la Consejería de Agricultura reúna durante antes del mes de julio a la Interprofesional del Vino, las organizaciones agrarias y el resto del sector para analizar las previsiones de producción, las existencias y la estrategia ante la nueva campaña, que comenzará oficialmente el 1 de agosto, aunque la recolección de algunas variedades podría adelantarse.

UPA DESCONFÍA DE TRUMP Y ALERTA DEL GOLPE DEL GASÓLEO

Por otro lado y a preguntas de los periodistas tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre el fin de la guerra de Irán, el secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha expresado su desconfianza y ha asegurado que las palabras de Trump no tranquilizan al sector agrario.

"De Trump no nos creemos nada", ha afirmado, antes de cuestionar si el anuncio responde realmente a un acuerdo de paz o a una nueva declaración del presidente estadounidense.

Morcillo ha advertido de que el campo ya está sufriendo las consecuencias del conflicto, especialmente por la subida del gasóleo agrícola, que ha pasado de situarse en torno a los 80 céntimos a alcanzar 1,30 euros e incluso superar esa cifra.

A su juicio, este incremento está poniendo en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y sus efectos seguirán notándose, aunque se reabra el Estrecho de Ormuz.