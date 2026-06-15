Investigan en Ciudad Real al presunto autor de una estafa en el alquiler de una vivienda vacacional por más de 3.000 euros

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en Italia, engañado mediante una sofisticada maniobra de suplantación digital cuando trataba de alquilar una vivienda en Barcelona para una estancia vacacional.

Todo comenzó cuando la víctima localizó en Internet un inmueble que se ajustaba a sus necesidades y contactó con los supuestos arrendadores a través de una aplicación de mensajería instantánea. Para dotar de credibilidad a la oferta, los presuntos estafadores facilitaron información detallada de la vivienda e incluso remitieron vídeos del inmueble, alimentando así una falsa sensación de confianza, según ha informado la Benemérita en un comunicad de prensa.

Una web falsa diseñada para engañar

Poco después, le hicieron llegar un enlace que conducía a una página web fraudulenta, diseñada para reproducir con gran fidelidad la imagen y el funcionamiento de una reconocida plataforma inmobiliaria. Apremiado por

una supuesta y elevada demanda del inmueble, el perjudicado realizó una transferencia bancaria superior a los 3.000 euros en concepto de reserva.

Tras efectuar el pago, toda comunicación con los supuestos propietarios cesó de forma repentina.

La confirmación de la estafa

Ante la falta de respuesta, la víctima contactó con el servicio de atención al cliente de la plataforma original, donde le confirmaron que el dominio utilizado no pertenecía a la empresa y que había sido víctima de una estafa basada en la suplantación de identidad digital.

Una vez constatado el fraude, presentó la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Activación inmediata de la investigación

La denuncia fue recibida y gestionada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), que activó de inmediato al Equipo @ de la Cibercomandancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las primeras actuaciones llevadas a cabo por los investigadores se solicitó el bloqueo cautelar de la cuenta bancaria receptora de los fondos con el objetivo de evitar nuevos movimientos y preservar posibles indicios.

Análisis digital y seguimiento del dinero

El análisis de las comunicaciones mantenidas con la víctima, unido al estudio de la operativa bancaria asociada al fraude, permitió reconstruir el itinerario de los fondos e identificar plenamente al presunto autor de la estafa.

Las pesquisas determinaron que el responsable era un vecino de Ciudad Real.

Como resultado de la investigación, Guardia Civiles del Puesto Principal de Tomelloso han investigado al presunto autor de los hechos, siendo puesto junto con las diligencias y todas lasas actuaciones practicadas a disposición de la autoridad judicial competente de dicha localidad.