Junta exigirá la opción sur de la A-43 por Puertollano y Almadén y afea a los alcaldes del PP que no la defiendan

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha valorado positivamente la reciente aprobación, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del estudio informativo para la conversión de las carretera N-430 en una vía de altas prestaciones entre los municipios de Santa Amalia y Ciudad Real a su paso por Puebla de Don Rodrigo, Piedrabuena o Alcolea de Calatrava, pero ha advertido de que este planteamiento "no puede ni debe sustituir" el proyecto de opción sur de la autovía A-43, "que debe transcurrir por Puertollano y Almadén". Además, ha afeado a los representantes municipales de estas dos localidades que no hayan defendido "con contundencia" esta opción.

A preguntas de los periodistas durante una visita a la planta Clamber de Puertollano, Caballero ha considerado que la mejora de la carretera N-430 se trata de una actuación "necesaria e imprescindible" en una vía con un elevado volumen de tráfico y una importante siniestralidad.

El responsable del Ejecutivo regional ha recalcado que "toda inversión que se realice en esta carretera es positiva" y ha defendido que la mejora de sus condiciones de seguridad debe seguir siendo una prioridad, pero ha querido dejar claro que estas actuaciones "no pueden ni deben sustituir el proyecto de la autovía que debe transcurrir por Puertollano y Almadén".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno regional "no renuncia a esta infraestructura y seguirá reivindicándola ante el actual Gobierno de España y ante cualquier otro que pueda haber en el futuro".

En todo caso ha aseverado que "le hubiera gustado escuchar en días pasados a los responsables municipales de Puertollano y Almadén, y al partido al que representan, defender con contundencia la autovía a su paso por estas localidades".