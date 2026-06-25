Detienen en Ciudad Real a un grupo criminal por robos, conducción temeraria y atentado a agente de la autoridad

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a un grupo criminal por varios delitos de robo, conducción temeraria, y atentado a agente de la autoridad.

Durante la pasada madrugada del día 24 de junio tuvieron lugar una serie de robos con fuerza, tanto consumados como en grado de tentativa en la provincia de Ciudad Real, y en las provincias de Toledo y Jaén.

Concretamente fue el robo llevado a cabo en un bar de Santa Cruz de Mudela el que puso en alerta a la Guardia Civil de Ciudad Real, que inmediatamente después montó un dispositivo policial junto con las policías locales del Viso del Marqués y de Calzada de Calatrava, para la localización y detención de los autores que se desplazaban en dos vehículos de alta gama, según ha informado la Benemérita en un comunicado de prensa.

Tras varias gestiones se consiguió identificar los dos vehículos en los que se desplazaban los presuntos autores, que eran cinco, vehículos de alta gama que previamente habían sido robados en dos municipios de Madrid, Las Rozas y San Martín de Valdeiglesias.

Gracias al dispositivo montado se consiguió interceptarlos cuando regresaban desde la provincia de Jaén, pero salieron huyendo protagonizando una peligrosa huida.

Despliegue de la Guardia Civil para la detención del grupo criminal | OC

Finalmente, tras tener un accidente con uno de los vehículos sustraídos huyeron en el otro turismo poniendo nuevamente en peligro la vida de los agentes y del resto de usuarios de la vía, hasta que abandonaron el vehículo en mitad de la calzada de la CM-4111 y continuando su huida a pie y campo a través, siendo detenidos en ese momento tres de los presuntos autores.

Durante el día se continuó con este dispositivo de búsqueda de los dos autores restantes, que culminó con la detención de ambos por la tarde.

Con posterioridad se ha podido comprobar que este grupo criminal en la ruta de sustracciones que llevaron a cabo durante la madrugada, habían cometido otra tentativa de robo en un estanco de la provincia de Toledo, un robo con fuerza en Almuradiel y otro en la zona de Despeñaperros (Jaén).

También se les atribuyen los delitos de robo y uso de vehículo, delito de conducción temeraria, delito de atentado a agente de la autoridad e integración en grupo criminal. Los presuntos autores de esta batería de delitos ya son antiguos conocidos de los cuerpos de seguridad por sus numerosos antecedentes.

Los detenidos junto con las diligencias serán entregados en el Tribunal Único de Almagro (Ciudad Real).