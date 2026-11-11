Cañizares califica de "fracaso" la convocatoria de Casa 47 para comprar viviendas en Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado de fracaso la convocatoria que hizo pública la entidad estatal Casa 47 para adquirir viviendas en la capital con el fin de que después sea destinadas a alquileres asequibles.

En declaraciones a Onda Cero, Cañizares ha valorado las únicamente cuatro propuestas que se han presentado a esta convocatoria que sin embargo continúa abierta para recibir más propuestas de venta de viviendas.

Considera Cañizares que cuando alguien se equivoca lo normal es replantear la situación y buscar otra alternativa y recuerda que en Ciudad Real hay suelo disponible para construir viviendas con precios asequibles en la zona del antiguo Hospital de Alarcos, cuyo edificio se tendría que demoler.

AVE de Ciudad Real

Sobre el corte de la línea del AVE tras el accidente ferroviario de Urda que está afectando a los trenes Avant de Ciudad Real y Puertollano, Cañizares reconoce que el Ayuntamiento está preocupado por esta situación y por los efectos negativos que puede provocar en la ciudad.

Cree que para Ciudad Real esta situación puede ser terrible y en este sentido el consistorio ha pedido a RENFE que informe sobre los planes futuros que tiene la compañía para el traslado de los usuarios.

También el Ayuntamiento ha encargado a la Facultad de Derecho y Empresa la elaboración de un estudio sobre el impacto socioeconómico que puede suponer la paralización del AVE en Ciudad Real.

Teatro auditorio y luces de Navidad

Por otro lado, el alcalde espera que en diez o doce meses esté elaborado el proyecto de la primera fase del teatro auditorio para después sacarlo a licitación y que las obras se ejecuten durante dos años.

Respecto a la iluminación navideña, se inaugurará el viernes 27 de noviembre a las 19:30 horas en la Plaza Mayor. De nuevo habrá un espectáculo de sonido y luces y Francisco Cañizares avanza que contará con novedades.

Además, la inauguración de las luces de Navidad coincidirá con la celebración del Black Friday.