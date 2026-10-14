Cañizares anuncia una nueva línea de ayudas dirigida a jóvenes de Ciudad Real para el carné de conducir o cursos de idiomas

LEER MÁS Entrevista en Onda Cero al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real va a aprobar el próximo lunes una nueva línea de ayudas para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años.

Lo ha avanzado el alcalde, Francisco Cañizares, durante una entrevista en Onda Cero. Contarán en total con un presupuesto de 15.000 euros y el consistorio podrá conceder ayudas de 200 euros para sufragar gastos de formación complementaria, como el carné de conducir, formación de idiomas, titulaciones oficiales o formación laboral como por ejemplo cursos de monitor o de socorrista.

Los jóvenes beneficiarios deberán estar empadronados en Ciudad Real con un año de antigüedad y toda la actividad se tendrá que realizar en empresas del municipio para fomentar la economía local.

Cañizares también ha anunciado que en los próximos días se abrirá al público un nuevo gimnasio al aire libre en el parque del cementerio, que se suma al que hay en la Vía Verde.

Presupuestos 2027

El Ayuntamiento ya está elaborado el presupuesto municipal de 2027 en el que está previsto que se contemplen partidas para proyectos como el Teatro Auditorio o la rehabilitación del Antiguo Casino.

En el caso del Teatro Auditorio, Cañizares recuerda que hay fondos europeos EDIL con los que se van a financiar la redacción del proyecto para impulsar los trabajos de espacio cultural y el año que viene se tendrá que licitar las obras.

El alcalde afirma que en 2027 también habrá presupuestos participativos.

Casa47 y elecciones generales

Por otro lado, y después de que la entidad estatal Casa 47 haya finalizado en septiembre la campaña que puso en marcha en Ciudad Real para adquirir viviendas que después se destinarían al parque público, Cañizares asegura que en el ayuntamiento no se ha recibido aún ninguna comunicación de las notarías.

Por último, Francisco Cañizares se ha descartado para ir en las listas al Congreso y al Senado que debe elaborar el Partido Popular de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El primer edil dice que nadie le ha pedido ir en las candidaturas y su única preocupación es Ciudad Real. Cañizares volverá a encabezar la lista del PP en los comicios municipales de mayo de 2027.