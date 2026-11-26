La Denominación de Origen La Mancha nombrará al periodista Rafa Latorre ‘Hidalgo del Airén con D.O. La Mancha’ en el marco de la presentación de sus vinos jóvenes en Madrid.

La cita, que se celebrará este viernes, 27 de noviembre, en el Hotel Palace, reunirá a 21 bodegas para dar a conocer sus elaboraciones, con especial protagonismo de la nueva Añada 2026.

El nombramiento incorpora al comunicador y líder de opinión, a una iniciativa que pone el acento en la identidad de la variedad Airén en su vinculación con la cultura vitivinícola manchega.

Una variedad, que forma parte del paisaje y de la historia de sus pueblos y que encuentra en los nuevos vinos blancos una oportunidad para mostrar su personalidad.

La Airén, protagonista dentro y fuera de la copa

El reconocimiento tendrá lugar en una jornada dedicada al encuentro entre bodegas, profesionales y aficionados en el Hotel Palace con una presentación de vinos jóvenes que permitirá descubrir las primeras referencias de la nueva cosecha y conocer la diversidad de vinos amparados por la Denominación de Origen La Mancha.

Los blancos Airén compartirán protagonismo con los tintos jóvenes de Tempranillo o Cencibel y otras elaboraciones de las bodegas participantes. La cita madrileña será, además, antesala del Día Mundial de la Airén, el 30 de noviembre, que este año alcanza su segunda edición, celebrándose en Albacete.

La figura de ‘Hidalgo del Airén con Denominación de Origen La Mancha’ une el referente cervantino con el imaginario cultural del territorio manchego reivindicando así una de sus uvas más representativas, acercando su nombre al público a través de rostros conocidos de la comunicación.

El periodista gallego, recoge así el testigo prescriptor de la uva Airén del también periodista Jorge Jaramillo de CMM. El experto en información agraria ha ejercido como embajador de la uva Airén durante este 2026 en una serie de vídeo promocionales de la Denominación de Origen La Mancha.

Un nombramiento que también llegará a las redes

Como preámbulo, el Consejo Regulador ha anunciado el reconocimiento con la difusión de un vídeo en sus principales redes sociales.

La pieza incluye una breve entrevista con Rafa Latorre, quien comparte cómo recibe el nombramiento además de expresar su afecto y predilección por una uva a la que vislumbra con un gran potencial especialmente ante la nueva demanda de consumo de vino blanco entre los más jóvenes.

Con el nombramiento y la presentación de la añada 2026, la Denominación de Origen La Mancha reunirá en Madrid vino y comunicación para compartir el trabajo de sus bodegas reforzando la identidad del viñedo manchego.