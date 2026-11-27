La Navidad ya brilla en Ciudad Real. Cerca de 6.000 personas se han dado cita esta tarde en la Plaza Mayor para disfrutar del espectáculo que ha acompañado el tradicional encendido de la iluminación navideña, una propuesta que ha combinado acrobacias aéreas, música, tecnología y pirotecnia y que ha culminado con la puesta en marcha de las luces de toda la ciudad.

Los niños y niñas de ASPAS, la Asociación de Padres y Amigos de las Personas Sordas de Ciudad Real, han sido los grandes protagonistas de este momento tan esperado. Junto al alcalde, Francisco Cañizares, han pulsado el botón que ha iluminado la Plaza Mayor y ha dado oficialmente la bienvenida a las fiestas navideñas.

La programación ha arrancado con una sorprendente actuación aérea en la que una acróbata, suspendida de grandes globos blancos, ha realizado distintas figuras sobre un aro, volando por encima del público congregado en la plaza.

Inauguración de las luces de Navidad en Ciudad Real | OC

A continuación, la fachada del Ayuntamiento se ha convertido en una pantalla sobre la que se han proyectado imágenes y efectos visuales al ritmo de la música, en un espectáculo audiovisual que ha dado paso a una larga exhibición de pirotecnia. El broche final lo ha puesto el encendido del gran árbol de Navidad de la Plaza Mayor, acompañado de música y la animación de un DJ.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado la variedad de propuestas preparadas para esta cita, con espectáculos encadenados y novedades pensadas para sorprender a todos los públicos. En este sentido, ha explicado que la intención es ofrecer una experiencia diferente, con especial protagonismo para los más pequeños.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado la variedad de espectáculos preparados para dar la bienvenida a las fiestas, con una propuesta que ha combinado acrobacias aéreas, proyecciones de luz y láser sobre la fachada del Ayuntamiento, pirotecnia y música. Una puesta en escena que, en sus palabras, permitirá disfrutar de la Plaza Mayor de una forma diferente: “Queremos sorprender a pequeños y mayores y que todos disfruten de esta tarde tan especial”.

Inauguración de las luces de Navidad en Ciudad Real | OC

Cerca de 100 actividades hasta el 5 de enero

Sánchez ha avanzado que este encendido es el punto de partida de una programación navideña que invita a salir a la calle y disfrutar de la ciudad. Cerca de un centenar de actividades de distintos formatos se sucederán durante las próximas semanas, con propuestas para todas las edades, hasta culminar con la tradicional Cabalgata de Reyes en la tarde del 5 de enero.

La celebración ha tenido también un marcado carácter inclusivo gracias a la participación de ASPAS, entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que lleva desde 1975 trabajando para apoyar a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias, favoreciendo su inclusión educativa, social y laboral.