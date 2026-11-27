Los usuarios de los trenes Avant de Ciudad Real exigen información oficial sobre la reapertura y medidas laborales urgentes ante una situación que califican de insostenible.

Los trabajos en la línea ya han comenzado y Renfe comercializa los primeros billetes hacia Andalucía. "Sin embargo, los usuarios de Ciudad Real y Puertollano seguimos sin una comunicación oficial que explique cuándo y en qué condiciones recuperaremos nuestros servicios de AVE y Avant", según informa la Asociación de Usuarios del AVE de Ciudad Real en un comunicado.

Señala que después de las reuniones mantenidas con distintos responsables institucionales y políticos, siguen sin respuestas suficientes sobre dos cuestiones esenciales: la vuelta del tren y la protección de quienes estamos sufriendo las consecuencias del cierre.

La falta de información es inexcusable y recuerda que afrontan diariamente trayectos en autobús de más de tres horas, gastos extraordinarios y dificultades para mantener nuestros empleos. "Mientras tanto, desconocemos qué servicios se restablecerán, con qué frecuencias y cuándo podremos reservar nuestros viajes", indican los usuarios.

Consideran que Renfe, el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes deben pronunciarse, "si ya se venden billetes hacia Andalucía, deben explicar qué previsiones existen para Ciudad Real y Puertollano, si quedan condicionantes pendientes, deben identificarlos y comunicar cómo afectan a la recuperación del servicio".

La Asociación de Usuarios del AVE subraya que "las noticias de prensa no pueden sustituir la información oficial que necesitamos para organizar nuestra vida, exigir información no significa pedir una reapertura sin garantías de seguridad, significa reclamar que los responsables den explicaciones claras y dejen de mantener a los usuarios en la incertidumbre, no podemos seguir pagando las consecuencias del cierre y, además, tener que adivinar cuándo terminará".

Medidas de teletrabajo

La segunda cuestión es la ausencia de medidas extraordinarias de teletrabajo y protección social. "En nuestra reunión con el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, nos trasladó que desde la Secretaría de Estado se alegan dificultades de encaje jurídico para las medidas solicitadas, vinculadas a la identificación de las personas afectadas", señala la asociación.

Sin embargo, el colectivo de usuarios del AVE de Ciudad Real considera esa explicación insuficiente "y no aceptamos que sirva para bloquear una respuesta, existen documentos que permiten acreditar la residencia, el lugar de trabajo y el uso habitual del ferrocarril como certificado de empadronamiento, contrato o certificado laboral e histórico de viajes y pagos del Pase Vía".

La asociación pide que el Ministerio de Trabajo explique qué obstáculos concretos aprecia y qué alternativas propone, "quienes pueden teletrabajar necesitan medidas que lo faciliten; quienes deben acudir presencialmente necesitan protección laboral y apoyo ante los gastos extraordinarios. La dificultad de tramitar una solución no justifica dejar a los afectados sin ella".

Los usuarios afirman que seguirán reclamando respuestas hasta obtener información oficial sobre la reapertura y medidas efectivas de protección y señala que "las reuniones deben traducirse en soluciones".