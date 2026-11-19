LEER MÁS Medalla de oro en el Mundial de Quesos para el curado de Granja Perales

Aragón cuenta con algunos de los mejores quesos del mundo, así se manifestó en los World Cheese Awards. Varias referencias como Queso Perales que ha obtenido un oro y tres medallas de bronce para sus quesos de oveja madurado. Una medalla super oro para el Cava de Mía de la Quesería Sierra de Albarracín que se ha traído nueve galardones. Oro también para Quesos de Guara y O Xortical, y un bronce para Quesos Bal de Broto. Buenos quesos y buenas elaboraciones porque en Aragón, concretamente en Zaragoza, se encuentra la segunda mejor tarta de queso de España y la mejor de Aragón. Se trata de la elaborada por Álex Viñal, del restaurante Nola Gras.

El secreto de hacer la mejor tarta lo encontraron hace ocho años porque desde entonces no han realizado modificación. “Siempre digo que en la cocina todo es prueba y error, pero con la tarta de queso, nos salió al segundo intento. En el primero nos habíamos pasado con el punto del gorgonzola, pero en el segundo intento conseguimos que saliera cremosa, untuosa, brillante, en el doradito del horno”, asegura Viñal

Los ingredientes, los tradicionales de estas tartas, queso San Milán, queso gorgonzola con DOP con un punto salinado, huevos, nata y poca azúcar. “Para nosotros es muy importante porque una tarta de queso creo que tiene que saber a queso. Hoy en día hay tanta tarta de queso que muchas veces se nos dispara en sabores. Un gran postre es cuando finalizas una buena comida y no te endulzas o no te empalas. Y eso es lo que nos pasa con la tarta de queso del Nola”.