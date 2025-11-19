Medalla de oro en el Mundial de Quesos para el curado de Granja Perales

El queso curado Granja Perales ha obtenido una medalla de oro en los World Cheese Awards 2025. Se trata de la quinta vez que participan en este certamen y lo han hecho con cinco referencias de la gama tradicional de quesos de oveja madurado en una competición, celebrada en Suiza y a la que se han presentado más de 5.000 referencias de quesos. Todas las presentadas por Granja Perales ha obtenido reconocimiento: medalla de oro, pero también dos de plata y otras dos de bronce.

El director técnico y Maestro Quesero de Granja Perales, Carmelo Led, explica que lo que hace especial estos quesos son sus cortezas naturales en las que ponen mucho cuidado para conseguir toques muy especiales y, por otro lado, es la calidad de la materia prima que se utiliza, leche de sus propias ovejas que están prácticamente al lado de la quesería. Concretamente, el queso curado ganador tiene una corteza natural cepillada con aceite de oliva del Bajo Aragón, lo que le da un sabor “intenso con aroma con notas de frutos secos ligeramente tostados”.

Los otros dos quesos galardonados con la medalla de plata han sido el Semicurado de 3 meses y el Viejo de 9 meses. Mientras que los bronces se lo han llevado los quesos madurados el Añejo de 12 meses, y el Semicurado de 2 meses, que comercializa bajo la marca Queso de Teruel, de la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, a la que está asociada el Grupo Pastores.

Para Carmelo Led, estos premios son todo un revulsivo porque les da visibilidad para ayudar a conocer sus quesos y, sobre todo, la forma de elaboración y la calidad de este producto.