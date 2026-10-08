José Antonio Pradas: "El llenado de Almudévar no se activará hasta bien entrado el 2027"

El llenado de Almudévar no se activará hasta bien entrado el 2027 y siempre y cuando haya disponibilidad de agua. Son las últimas noticias que tiene sobre esta infraestructura hidráulica el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, que este jueves ha participado en las jornadas de la comunidad regante en Huesca. Una cita en la que los regantes han analizado el futuro del regadío ante los cambios geopolíticos, la PAC y la incertidumbre hídrica.

Preguntado sobre el embalse de Almudévar, el presidente de Riegos del Alto Aragón ha señalado que durante una reunión que mantuvo con el director técnico de conservación le dijo que está previsto que en el acuerdo que firmaron Endesa con el Ministerio de Transición Ecológica esté al final del primer trimestre de 2027 y que "una vez instalado hay que hacer la conexión, la implantación, el plan de emergencias y después proceder al plan de llenado".

El presidente de la DPH, Isaac Claver, también presente en la jornada ha reclamado al Gobierno de España que no abandone a la provincia de Huesca ni a su sector primario y ha lamentado que el embalse de Almudévar, cuya obra finalizó en 2024, no esté abasteciendo de agua todavía a los regantes.

Por otro lado, José Antonio Pradas también se ha referido a la conclusión de la campaña con los ríos y embalses en situación crítica. La campaña comenzó con importantes márgenes de agua y reserva de nieve, pero las altas temperaturas de la primavera y el verano, unidas a la sequía, han dejado un cierre que deja más incertidumbre. No obstante, Pradas confía en que la escasez de agua sea coyuntural. Espera que haya precipitaciones en otoño y que el invierno sea generoso en nevadas.

La jornada de hoy se centra en el regadío de transición marcado por el momento actual que comenzó con la modernización de los regadíos, en los que se avanzó con "el riego localizado, que es mucho más eficiente", pero en el que ha influido el incremento de los costes energéticos por la guerra de Ucrania o de los fertilizantes, lo que les obliga a tener en cuenta distintos factores. Por eso en la nueva modernización de regadíos la IA tendrá un papel fundamental para ayudar a los agricultores a ahorrar agua y costes.