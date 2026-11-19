LEER MÁS Cuatro detenidos en un operativo antidrogas en el Perpetuo Socorro

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Chaplin, han desmantelado un punto de distribución de hachís en el barrio del Perpetuo Socorro que estaba gestionado por un joven y su padrastro. La operación es el resultado de una investigación desarrollada durante más de un año, en la que los agentes han podido acreditar una actividad continuada de distribución de sustancias estupefacientes, tanto a consumidores adultos como a menores de edad, así como la realización de transacciones en las proximidades de centros escolares y establecimientos frecuentados por jóvenes.

Las investigaciones se centraron en dos varones, pertenecientes a un clan familiar, ambos con antecedentes policiales por tráfico de drogas, que habían convertido esta actividad ilícita en su fuente habitual de ingresos. Junto a ellos fueron detenidas otras dos integrantes del núcleo familiar, la madre y la pareja de uno de los principales investigados, quienes tenían conocimiento de la actividad delictiva que se venía desarrollando.

Las pesquisas permitieron determinar que los dos principales investigados habían establecido un sistema de distribución de droga basado en un reparto de funciones, con el objetivo de reducir su exposición en la vía pública y dificultar su detección por parte de los agentes. Para organizar las ventas, utilizaban un sistema de avisos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, mediante el cual uno de los investigados centralizaba los encargos de droga y concertaba las operaciones con los compradores. Una vez acordadas las cantidades solicitadas y el importe de cada transacción, trasladaba la información al otro investigado, de mayor edad, que era quien se encargaba de realizar las entregas.

Este último aprovechaba su perfil para pasar más desapercibido y limitaba sus salidas a la vía pública al tiempo estrictamente necesario para completar las ventas. De esta manera, acudía a los encuentros con las operaciones previamente concertadas, conociendo de antemano la cantidad de droga que debía entregar y el dinero que iba a recibir, lo que le permitía reducir al mínimo su permanencia en la calle.

Uno de los aspectos de especial gravedad constatados durante la investigación fue la distribución de sustancias estupefacientes a menores de edad, así como la realización de operaciones de compraventa en las proximidades de centros escolares, espacios que requieren una especial protección por la presencia habitual de menores. Asimismo, los agentes documentaron transacciones con menores y jóvenes en las inmediaciones de establecimientos frecuentados por este colectivo, evidenciando que la actividad ilícita se extendía a entornos especialmente sensibles.

Durante las vigilancias policiales también se observó que, en algunas de las transacciones de droga, había participantes que portaban armas blancas ocultas entre sus pertenencias, una circunstancia que incrementaba el riesgo asociado a esta actividad delictiva.

Una vez reunidos los indicios suficientes, los agentes practicaron dos registros domiciliarios en los inmuebles desde los que operaban los investigados. Durante los registros se intervinieron aproximadamente 1.500 gramos de hachís, 8,33 gramos de cocaína y cerca de 2.000 euros en efectivo, así como diferentes dosis de droga preparadas para su venta al por menor, básculas de precisión y diversos útiles empleados para la manipulación y preparación de las sustancias estupefacientes.

Entre la droga intervenida destacaba la peculiar presentación de las piezas de hachís, envasadas individualmente en formato circular y provistas de etiquetas que les conferían una apariencia similar a la de pequeños quesos comerciales. Los agentes localizaron estas piezas almacenadas en el cajón de las verduras de una nevera, junto a otros productos alimenticios. En los domicilios también se localizaron diversas armas, entre ellas un machete, una defensa extensible, un spray de defensa personal y una escopeta. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que la escopeta había sido sustraída de un domicilio y que posteriormente había sido entregada a los investigados como forma de pago a cambio de sustancias estupefacientes, una práctica que estos aceptaban en determinadas ocasiones como alternativa al dinero en efectivo.

La operación ha culminado con la detención de los cuatro integrantes de este núcleo familiar, con la imputación de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación, poniendo fin a una actividad continuada de distribución de sustancias estupefacientes que tenía entre sus destinatarios a menores de edad y que se desarrollaba también en las proximidades de espacios especialmente sensibles por la presencia habitual de niños y jóvenes.