La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana en el barrio del Perpetuo Socorro de la capital oscense un amplio dispositivo contra el tráfico de drogas. Apenas han trascendido detalles de la operación ya que la comisaría de Huesca mantiene la investigación abierta.

Se han realizado cuatro detenciones. El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro de dos viviendas viviendas en la calle de la Música y otra calle aledaña. En el operativo han participado cuarenta agentes de diversas unidades especializadas como la Policía Judicial, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la unidad de Guías Caninos para facilitar la localización de estupefacientes. El despliegue policial en las calles ha finalizado sobre las 10 horas. Los cuatro detenidos ya han sido trasladados a dependencias de la Policía Nacional en la capital del Alto Aragón y se están practicando las correspondientes diligencias. Por el momento, no han trascendido sus identidades ni las posibles sustancias estupefacientes o cantidades intervenidas.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha señalado que prefiere esperar a que se esclarezcan todos los hechos, aunque considera que esas detenciones suponen una buena noticia y ha destacado la coordinación de la Policía Nacional y la Policía Local de Huesca.

También ha puesto en valor la rapidez y la efectividad de ambos cuerpos a la hora de detener a personas que roban, hurtan, o agreden. En concreto se ha referido al uso de las cámaras de seguridad instaladas por el Ayuntamiento de Huesca en los últimos años. Apuntaba que está prevista la colocación de otras nuevas en las zonas en las que se detecten incidencias. Ha indicado que son cámaras de última generación con IA, que en 24/48 horas les permiten a los cuerpos de seguridad analizar cuál ha sido el problema, quién ha sido y capturarlo.