Rubén Amón critica la "manipulación política" del Gobierno del caso Maricarmen y la "torpeza" de la oposición por no darse cuenta de que es un caso humano

Dos semanas después del desahucio, la vecina Maricarmen falleció ayer en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años. Se trata de un suceso que ha conmocionado a la sociedad, puesto que la mujer no llegó a regresar a su casa tras ser ingresada.

Además, su muerte ha generado polémica dentro de los partidos políticos. Esta mañana, PP y Vox han decidido no secundar el minuto de silencio en Cibeles antes del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, algo que sí han hecho PSOE y Sumar.

El caso ha generado una división que Rubén Amón, tertuliano de Más de Uno, ha criticado. Y es que Gobierno y oposición han mantenido una postura impropia para lo que significa un "caso humano".

La crítica de Rubén Amón por el caso Maricarmen

El debate político entorno al caso Maricarmen ha generado controversia debido a la utilización por parte del Gobierno como símbolo de lucha, así como la falta de sensibilidad de la oposición ante la pérdida de una vida humana.

Así lo ha descrito Rubén Amón en Más de Uno, asegurando no saber quien de los dos juega un peor papel en este contexto. "No sé si me preocupan más aquí los gavilanes o las palomas", ha comenzado explicando, haciendo referencia a la actitud de los partidos.

Por un lado, el tertuliano señala al Ejecutivo por "aprovecharse" del caso como "representación de la injusticia", así como apunta la falta de sensibilidad de la derecha al no entender que se trata de un "caso humano".

Maricarmen, una heroína no voluntaria

La realidad, tal y como afirma Amón, es que Maricarmen se ha convertido en una heroína involuntaria tras haber luchado por su vivienda. Su insistencia y su perseverancia por intentar permanecer en la que fue su casa toda la vida ha provocado que la mujer de 87 años se haya convertido, sin quererlo, en "autora de una revolución".

"Había una causa pendiente, había una revolución en busca de autor y Mari Carmen ha sido la autora no voluntaria de este fenómeno accidental", ha sostenido el tertuliano.

Su caso, tan sonado como impactante, ha derivado en una "manipulación política" por parte del Gobierno, que ha querido sacar rédito de la situación, y una "torpeza de la oposición" que no se da cuenta de que se trata de un caso humanitario específico y no una causa política.

Una torpeza que, para Rubén Amón, llega en medio de una campaña electoral ensuciada por ambas partes y donde vale decir "que la han matado" y olvidar que la mujer tenía 87 años.