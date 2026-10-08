Latorre, sobre la muerte de Maricarmen: "Un caso desgraciado que pretenden utilizar en un lamentable ejemplo de política carroñera"

Estas acusaciones no las improvisa un partido de la oposición y aunque implica a alguien que fue alto dirigente de Correos no tiene que ver con un intento de pucherazo sino incluso con algo peor.

Sí, con algo peor.

El informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE es uno de esos documentos que hielan la sangre. Sólo que no es un relato de ficción. Tampoco es una sospecha aireada por un partido de la oposición. Se trata de un informe de la Guardia Civil que recoge los testimonios que señalan que el sicariato de Santos Cerdán contactó con un clan de la droga para provocar daño físico e incluso eliminar a una juez.

En concreto a la juez Biedma, una mujer a la que le tocó instruir el caso del hermanísimo: el caso de la colocación en un puesto a medida en la Diputación de Badajoz de David Sánchez Pérez Castejón, hermano de Pedro Sánchez y reconocido autor de La Danza de las Chirimoyas.

Lo que le ha acreditado la UCO al juez es que existía un plan para acosar y presionar a la magistrada y que para ejecutarlo, las cloacas de Ferraz habían recurrido a clanes de la droga. Hay amenazas directas recogidas en el informe de la Guardia Civil. Bueno, tan explícitas como "A palos aprende el burro".

Se entiende que esta no era una sugerencia acerca de las necesidad de impartirle unas clases sobre instrucción penal. No parecen los métodos didácticos de un catedrático de derecho procesal especialmente duro. No… no… Porque de hecho la instrucción de la juez Biedma estaba tan acertada que el posterior juicio sobre la colocación de David Sánchez vino a corroborar lo esencial.

A saber, que se le fabricó un puesto a medida, que ese puesto era del todo innecesario, que se hizo por atención a la preeminencia del hermanísimo, que el tuvo conocimiento de la plaza antes de que saliera a concurso público, que no iba a trabajar… todo eso quedó corroborado.

Lo que tenía que aprender la juez Biedma es que hay personas con las que un magistrado no se puede meter. Y para enseñárselo recurrieron a personas como Ángel Martín Carrillo, apodado "el Cordobés", una persona con causas pendientes en Badajoz y que tendría que ser quien le metiera el miedo en el cuerpo (o algo más) a la juez.

El informe explica que el grupo se coordinaba mediante reuniones presenciales y un chat de WhatsApp llamado "Vacaciones y Viajes". En la cúspide de la red se situaba Leire Díez Castro, la fontanera del PSOE sobre la que gira la causa judicial que lleva su nombre.

Junto a ella actuaba el empresario Javier Pérez Dolset, en cuyo domicilio de Tarifa se organizaron los primeros encuentros. En el teléfono de este empresario, la Policía encontró una nota de agosto de 2024 que fijaba como meta "destruir el procedimiento del hermano", además de referirse a Biedma como «choriza sin igual».

Y luego estaba el exjuez Sáenz de Tejada que sería quien preparaba el acoso judicial, el acoso en redes y quien contactaba con el lumpen. Todo esto se conoce gracias a la declaración de Cintia Rocho, una testigo miembro de un clan vinculado al tráfico de drogas a la que la trama intentó sumar al plan.

Según declaró ante los agentes, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada la llamó por teléfono para hablarle de la juez Biedma. Durante la conversación, el exmagistrado dijo que la instructora era "un puto grano en el culo", que "había que eliminarla" y soltó la frase "a palos aprende el burro". Tras escuchar estas palabras, la testigo entendió que querían causar un daño físico a la juez y rechazó participar en el plan.

Su declaración no la tenemos en audio. Pero la Brújula recuperó ayer una intervención de esta mujer en un programa de Telecinco, que no es precisamente tranquilizadora

El fallecimiento de Maricarmen y su uso en campaña electoral

Anoche, entre las 8 y las 9, el Sindicato de Inquilinas dio a conocer triste noticia del fallecimiento de María del Carmen Abascal. A la que ya todo el mundo conocía como Maricarmen porque su caso se convirtió en un acontecimiento informativo.

El desahucio de esta mujer de 87 años no fue uno más. No fue uno más de los 25mil que se produjeron en un año o los 280 mil que se produjeron desde 2018, por acotarlo el periodo a este mandato. Como es normal, resulto tremendamente conmovedor ver a esta mujer abandonando en camilla la que fuera su casa durante décadas. Para poner en contexto: Hoy hace un mes que Olga Matute se suicidó en L’Hospitalet. La habían desahuciado.

Tenía dos hijas. El nombre de Olga Matute a nadie dice nada pero sí el de Maricarmen porque su desahucio se convirtió en el detonante de una protesta que ha marcado el inicio de este camino hacia las elecciones.

Maricarmen iba a poder regresar a su casa después de la mediación del Ayuntamiento de Madrid con la empresa que había comprado el edificio donde vivía. Pero murió fuera de su casa, después de haber sido ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.

Un caso desgraciado que ahora hay quien pretende utilizar en un lamentable ejemplo de política carroñera

Incluidos portavoces de algunos a los que la propia María del Carmen culpaba de haber sido desahuciada de su casa. Como les digo la solución del ayuntamiento de Madrid llegaba tarde y su abogada lo lamentaba anoche en el programa La Mesa de Antena 3

La noticia la daba a conocer el Sindicato de Inquilinas, que poco después comparecía en rueda de prensa con las organizaciones sindicales que han confirmado la fecha de la convocatoria de huelga general.