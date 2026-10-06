José Manuel Marcos con 'Crujiente' gana el premio a Mejor Pan del Mediterráneo y el Concurso de Monas y Toñas
👉 La reciente edición de Alicante Gastronómica deja un doble premio para el obrador 'Crujiente, Calma y Corteza' de Redován, que dirige José Manuel Marcos Candela. El pastelero de la Vega Baja ha obtenido el primer premio al Mejor Pan del Mediterráneo con una fórmula de elaboración única, además de ganar el Concurso de Monas y Toñas.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos hablado con José Manuel sobre estos galardones, su participación y su experiencia en esta feria.