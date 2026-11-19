Orihuela celebra a la patrona de la música este domingo con el concierto antología de ACAMDO ‘Tras la pista del Capitán Grant’
👉 El Teatro Circo 'Atanasio Die' de Orihuela acogerá este domingo el concierto antología de Santa Cecilia 2026 con el título ‘Tras la pista del Capitán Grant’, por la asociación cultural ACAMDO. El acto presentado y narrado por María Jesús Escobedo y Antonio Manresa, contará con la participación de seis agrupaciones corales de Murcia, Elche y Orihuela.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el director musical, Alfonso Javier Alfonso y el presentador del evento, Antonio Manresa, ofrecen los detalles de este concierto.