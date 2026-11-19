Proyecto Asterión nace para visibilizar a colectivos, despertar empatía social y reivindicar una Orihuela más accesible
👉 Proyecto Asterión es una iniciativa artística y de innovación social que utilizará la fotografía documental y artística como herramienta para visibilizar a colectivos y reivindicar una Orihuela más accesible, inclusiva y con plena ciudadanía en todas las personas.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con su impulsor, Jaime Barceló, profesor, arquitecto y fotógrafo, para conocer qué es Proyecto Asterión y cómo se va a desarrollar.