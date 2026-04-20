ALCACHOFA DE DOLORES

Dolores celebra desde este jueves el fin de campaña de la alcachofa con una completa agenda de actos para su VIII Fiesta Gastrocultural

👉El municipio de Dolores va a celebrar del jueves 23 al domingo 26 de abril su VIII Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña 'Alcachofa de Dolores'. Unas jornadas que incluyen degustaciones, charlas y conferencias, música, concursos y rutas por la huerta entre otros actos culturales y gastronómicos.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con José Joaquín Hernández, alcalde en el Ayuntamiento de Dolores, para conocer los detalles de esta edición del evento

Pedro J. Llorach

Dolores - Vega Baja |

VIII Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña 'Alcachofa de Dolores'
VIII Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña 'Alcachofa de Dolores' | Ayuntamiento de Dolores
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