Torrevieja se prepara para ofrecer al mundo una de las ediciones de su Certamen de Habaneras más potentes de los últimos años

El alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato Municipal, Eduardo Dolón, ha informado que ya está todo listo para que este próximo domingo dé comienzo el Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía. Cita que en su 72ª edición se celebrará en el Teatro Municipal y cuya inauguración, debido a la final del Mundial de Fútbol, se adelanta a las 12.30 h con el afán principal de preservar que el desarrollo del Certamen, máxima seña de identidad de la cultura y la idiosincrasia torrevejense, pueda llevarse a cabo con las condiciones óptimas que requiere.

El contenido de la gala inaugural del Certamen de 2026 se llevará a cabo tal cual estaba previsto inicialmente, iniciándose con la interpretación de los Himnos a Torrevieja, Valencia y España a cargo de la banda de la Unión Musical Torrevejense y los cantantes Concepción Pérez-Boj (soprano) y

Alberto Ballesta (tenor). Continuará la gala con la actuación de la Escuela Coral Municipal y la reconocida soprano Ainhoa Arteta.

El día siguiente, lunes, ya a las 22 horas –media hora antes de lo que era habitual–, tendrá lugar la velada dedicada a los coros de Torrevieja con la presencia del coro y orquesta “Maestro Ricardo Lafuente”, la masa coral “José Hódar”, la agrupación coral “Manuel Barberá”, el Orfeón de Torrevieja “Mario Bustillo”, el coro “Maestro Casanovas” y la coral torrevejense “Francisco Vallejos”. La competición se reserva del martes 21 al viernes 24, ya que la velada del sábado 25 será especial porque en ella tendrá lugar la entrega de premios y la clausura después de una extraordinaria gala coral.

Los coros en concurso se repartirán 47.500 euros en el palmarés de los 9 premios que se entregan en el Certamen, siendo el más prestigioso de todos ellos el primero de Habaneras “Ricardo Lafuente” que está dotado con 12.000 euros y trofeo.

A lo largo del Certamen serán más de 700 coralistas los que pasen por el escenario. Destacan así las 15 agrupaciones en concurso procedentes de 13 países y, a su vez, de tres continentes diferentes (Europa, América y Asia), a los que hay que sumar los siete coros locales más que actúan en formato de exhibición. Todos los concursantes interpretarán como habanera obligada la titulada ‘Habanera de sal’ con letra de Belén Puente y música de Antoni Mas, junto con dos habaneras libres más y dos polifonías. El jurado de esta edición estará formado por Cristóbal Soler –presidente–, Ruth Revert –secretaria–, Pietro Ferrairo, Antoni Mas y Selena Cancino –vocales–.

Como viene siendo habitual, el aforo del Teatro se amplía con una pantalla de grandes dimensiones y butacas en el paseo Vista Alegre, junto al Monumento al Coralista, para seguir también en directo las veladas del 20 al 25 de julio de este evento que está declarado de Interés Turístico Internacional y es Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana.

En cuanto a difusión, las siete veladas serán grabadas a fin de elaborar un programa especial para su emisión por TVE. Para España, se ofrecerá a través de La2 y por el Canal Internacional se harán tres emisiones para América, Asia y Europa en diferentes franjas horarias. A diario podrán seguirse en directo por Televisión Torrevieja y VegaFibra TV que, a su vez, lo ofrecerán a nivel nacional a través de CLICtv, la plataforma de su matriz Avatel Telecom.

A esto se añade también que la velada de clausura también será retransmitida por la televisión pública autonómica À Punt. El Patronato ofrecerá señal institucional a otras televisiones que se están interesando por la emisión del Certamen, además de ofrecerlo en directo online desde la web del Patronato www.habaneras.org.

José Manuel Zapata será el encargado de presentar esta edición. Para efectuar este encargo, el Patronato del Certamen ha valorado la combinación de su faceta profesional como tenor y, a la vez, su carismático perfil como divulgador de la música clásica. Será la primera vez que ‘Zapata Tenor’ se ponga al frente del Certamen de Habaneras de Torrevieja al que considera “un referente” y ha asegurado que viene a Torrevieja con el ánimo de “llenarme de emociones” y agradecido por estar en una cita coral “tan prestigiosa”.

Paralelamente al Certamen, el Patronato ha organizado una completa programación que expandirá esta semana grande de la cultura y la idiosincrasia torrevejense fuera del propio Teatro Municipal y que incluye diferentes recitales en la confluencia de las calles peatonales Concepción con Fotógrafos Darblade, así como en La Mata y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. También se llevará a cabo las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral.