LA ENTREVISTA DE JESÚS ZERÓN

Enrique Riquelme: "En dos años se han sumado mil nuevos festeros en Orihuela y cada vez nos visita más público internacional"

🎤 Nuestro compañero Jesús Zerón sale hoy al encuentro del presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela, Enrique Riquelme Terrés

👉 En la nueva entrega de este espacio veraniego, dedicado estos días a las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela, declaradas de interés Turístico Nacional, destacamos las principales novedades en el arranque de los actos

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

En esta ocasión se van a producir algunas novedades en la fiesta. Lo más inmediato son ajustes horarios en la ofrenda floral de este domingo a consecuencia de la final del Mundial de Fútbol para la que se ha clasificado la Selección Española.

También hay novedades este año en cuanto al lugar donde se va a escenificar la toma del Castillo. Otra buena noticia y novedad la trae el Centro Ocupacional Oriol, que ya ubicado de nuevo en sus instalaciones del Palmeral vuelve a recrear las fiestas tras la DANA de 2019.

Enrique Riquelme destaca que los Moros y Cristianos de Orihuela son fiestas "abiertas". "Todas las comparsas abren sus puertas a vecinos, visitantes y turistas" en una celebración que suma ya 4.500 festeros, sin contar a los menores de edad (se alcanzan los 7.000), a los que se unen también cientos de músicos.

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