La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entrega al Ayuntamiento un ejemplar del Libro Maestro para su futura exposición pública
👉La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' ha entregado al Ayuntamiento de Torrevieja un ejemplar del Libro Maestro que reúne los libretos teatral, de voz y piano, y el libreto para voces y orquesta. De esta forma, forma ya parte del catálogo de obras clásicas literarias y musicales de Torrevieja para su futura exposición pública.
🎤 Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja el presidente y vicepresidenta de la asociación, Roberto Guardia y Pilar Trincado, adelantando que el Libro Maestro de 'La Leyenda de Torrevieja' será entregado a otras instituciones y entidades de ámbito nacional.