ÓPERA TORREVIEJA

La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entrega al Ayuntamiento un ejemplar del Libro Maestro para su futura exposición pública

👉La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' ha entregado al Ayuntamiento de Torrevieja un ejemplar del Libro Maestro que reúne los libretos teatral, de voz y piano, y el libreto para voces y orquesta. De esta forma, forma ya parte del catálogo de obras clásicas literarias y musicales de Torrevieja para su futura exposición pública.

🎤 Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja el presidente y vicepresidenta de la asociación, Roberto Guardia y Pilar Trincado, adelantando que el Libro Maestro de 'La Leyenda de Torrevieja' será entregado a otras instituciones y entidades de ámbito nacional.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entregado al Ayuntamiento de Torrevieja un ejemplar del Libro Maestro para su futura exposición pública.
La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entregado al Ayuntamiento de Torrevieja un ejemplar del Libro Maestro para su futura exposición pública.
La Asociación de la Ópera 'La Leyenda de Torrevieja' entregado al Ayuntamiento de Torrevieja un ejemplar del Libro Maestro para su futura exposición pública. | Onda Cero Vega Baja
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