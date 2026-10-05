Los jóvenes ahogados en Guardamar, arrastrados por las corrientes de la playa de Els Vivers, eran pareja y estaban de vacaciones

Los dos jóvenes de 25 años que han fallecido ahogados en Guardamar del Segura eran pareja y estaban con un grupo de amigos en una playa natural caracterizada por las corrientes, que dificultaron que la chica pudiera salir del agua y cuando el chico intentó salvarla se ahogó también.

Así lo ha explicado a EFE el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, quien ha indicado que la pareja, de origen ucraniano y residente en Polonia, estaba en la localidad visitando a una pareja de amigos, y acudieron este sábado a la playa de Els Vivers, donde desde hace más de una semana hay bandera roja por mar de fondo con corrientes importantes.

Según ha señalado, dos chicas de un grupo de amigos se adentraron en el mar y en un momento dado tuvieron dificultades para salir, por lo que sus parejas se adentraron en el agua para intentar rescatarlas y uno lo consiguió, pero el otro no pudo hacerlo y se ahogó al igual que su pareja.

Ha explicado que el municipio cuenta con 11 kilómetros de playa y mantienen el servicio de salvamento y socorrismo hasta el 31 de octubre en dos playas, Centro y Roqueta, pero no en la de Vivers, que está más alejada del centro, a unos dos kilómetros.

El alcalde ha señalado que prácticamente en todas las playas de Guardamar hay corrientes, que se acentúan cuando hay mar de fondo, como este sábado, cuando se produjo la tragedia, y si no se conocen y se intenta luchar contra ellas es fácil agotarse y verse arrastrado por ellas.