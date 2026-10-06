CONVEGA impulsa un programa para mejorar la empleabilidad de 100 mujeres de la comarca

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) pone en marcha el Programa de Fomento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vega Baja del Segura (DONAEL), una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad, la capacitación profesional, la autonomía digital y las oportunidades de emprendimiento de las mujeres de la comarca.

El programa se desarrollará en las localidades de Daya Vieja, Daya Nueva, Benferri, Jacarilla, San Isidro y Granja de Rocamora y prevé llegar a un total de 100 mujeres. Los seis itinerarios formativos tendrán lugar del 27 de octubre al 4 de diciembre y cada uno de ellos constará de 20 horas lectivas.

Las mujeres interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la plataforma habilitada en convega.com. Asimismo, podrán dirigirse a las Agencias de Desarrollo Local de los municipios en los que se van a llevar a cabo estas acciones de formación.

Formación, empleo y emprendimiento desde la proximidad

Entre las actuaciones previstas se incluye formación en manipulación de alimentos, vinculada a sectores clave de la comarca como la industria agroalimentaria, la hostelería o el comercio de alimentación.

También se impartirán talleres de búsqueda activa de empleo con herramientas digitales, en los que las mujeres aprenderán a utilizar portales de empleo, elaborar y actualizar su currículum o presentar su candidatura a las empresas.

El itinerario se completará con talleres de información y motivación empresarial para dar a conocer las posibilidades del emprendimiento y el autoempleo. Además, las participantes que tengan una idea de negocio podrán acudir al servicio de Asesoramiento Empresarial y Asistencia Técnica a Emprendedores y Empresas de CONVEGA para recibir apoyo en la puesta en marcha de su proyecto.

Las mujeres representan el 60% del paro registrado en la Vega Baja

La puesta en marcha del programa responde a una realidad laboral en la que persisten diferencias entre mujeres y hombres en el acceso al empleo. Según los últimos datos estadísticos de desempleo publicados por LABORA correspondientes a agosto de 2026, las mujeres representan el 60,05% del paro registrado en la Vega Baja del Segura, con 12.861 mujeres desempleadas.

En este sentido, el presidente de CONVEGA, Carlos Pastor, ha señalado que “con este programa queremos acercar oportunidades reales de formación, empleo y emprendimiento a las mujeres de la comarca, posibilitando que puedan acceder a recursos especializados”.

Pastor ha destacado que “los datos muestran que todavía existen diferencias importantes en el acceso de las mujeres al mercado laboral. Nuestro objetivo es trabajar sobre esas dificultades desde la proximidad, mejorando competencias profesionales y digitales y facilitando herramientas que puedan traducirse en nuevas oportunidades de empleo o en la puesta en marcha de iniciativas empresariales”.

La actuación forma parte de los programas subvencionados por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres durante 2026. Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de los distintos ayuntamientos a través de la cesión de espacios municipales en los que se impartirán los diferentes itinerarios, con el objetivo de desarrollar las actuaciones en las propias localidades, facilitar la asistencia y reducir las barreras asociadas a los desplazamientos.