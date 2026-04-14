Controlado en pocas horas y sin daños personales el incendio forestal registrado anoche en la Sierra de Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de las concejalías de Protección Civil y Emergencias y de Seguridad Ciudadana, quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras el incendio forestal registrado en la noche de ayer en la zona de la Cruz de la Muela, junto a la urbanización Montepinar, en la Sierra de Orihuela.

El incendio quedó controlado en torno a las 01:30 horas gracias a la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia, sin que se hayan producido daños personales. Durante la mañana se han continuado las labores de vigilancia y refresco del perímetro, con la incorporación de un medio aéreo que ha reforzado los trabajos sobre el terreno.

El aviso se recibió a las 22:17 horas, activándose de inmediato un amplio dispositivo de emergencias integrado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, con la participación de los parques de Orihuela y Almoradí, así como unidades de bomberos forestales, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Emergencias.

Debido a las condiciones nocturnas y a la dificultad de acceso a la zona, no fue posible la intervención de medios aéreos, por lo que las labores de extinción se desarrollaron con medios terrestres, evolucionando de forma muy favorable desde el inicio.

Foco del incendio registrado anoche en la Sierra de Orihuela | Ayuntamiento de Orihuela

Según las primeras hipótesis, el origen del incendio podría estar relacionado con la caída de un rayo registrada días atrás en la zona, que habría permanecido latente hasta su activación, si bien las causas continúan en investigación.

El concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde, se desplazó hasta el lugar del incendio desde la pedanía de La Murada, donde se encontraba participando en la procesión, y permaneció en todo momento pendiente de su evolución, en contacto directo con el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara.

El Ayuntamiento de Orihuela quiere agradecer la profesionalidad y coordinación de todos los efectivos participantes, así como la implicación y colaboración de los vecinos de la zona, que resultó fundamental al facilitar indicaciones sobre los accesos y el terreno, permitiendo a los equipos de emergencia actuar con mayor rapidez y eficacia en un entorno de difícil acceso.