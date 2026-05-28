La Generalitat pone en marcha el nuevo servicio de autobuses que refuerza la movilidad en la Vega Baja

La Generalitat pondrá en marcha, el próximo 1 de junio, el nuevo servicio público de transporte de viajeros por carretera CE-710 Vega Baja-Alicante, el tercero de los contratos de la comarca previstos para este año que permitirá mejorar de forma sustancial la conectividad de la comarca y reforzar las conexiones con los principales municipios, polos sanitarios, educativos y de transporte de la provincia.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado, desde el municipio de Los Montesinos donde ha tenido lugar la presentación junto con alcaldes de toda la comarca, que este servicio supone una inversión de 3,75 millones de euros anuales por parte de la Generalitat al no poder cubrirse el coste con la aportación de los viajeros. Y, tras animar a los ciudadanos a utilizar este servicio para seguir incorporando mejoras, ha añadido que, desde su departamento se está impulsando “una mejora real” de la movilidad pública en la comarca de la Vega Baja, con más conexiones, más frecuencias y mejores servicios para los vecinos.

En esta línea, Martínez Mus ha subrayado que “este nuevo corredor supone un salto cualitativo para el transporte público de la Vega Baja porque mejora la conexión entre municipios y facilita el acceso a servicios esenciales como hospitales, universidades, estaciones ferroviarias y el aeropuerto”.

El contrato CE-710 conectará los municipios de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja entre sí y con Alicante, Elche, el aeropuerto Alicante-Elche, la estación AVE de Elche, la Universitat d’Alacant y los hospitales de la Vega Baja y Torrevieja.

El nuevo servicio contará con 14 líneas y una dotación mínima de 22 vehículos, además de dos unidades de reserva, que realizarán cerca de 43.528 expediciones anuales y aproximadamente 1,9 millones de kilómetros al año. “Tras años de carencias, este Consell impulsa una mejora sustancial en la conectividad municipal, en transporte regular y en las principales infraestructuras, apostando por un modelo de transporte integral y eficaz”, ha matizado el conseller.

Entre las principales mejoras del nuevo contrato destaca el importante incremento de frecuencias en las conexiones entre Orihuela, Crevillent, Elche y Alicante, así como la creación de nuevas conexiones directas con el aeropuerto Alicante-Elche y con Torrevieja desde distintos municipios de la comarca.

Asimismo, se reforzarán las conexiones con el Hospital de la Vega Baja, el Hospital de Torrevieja y la estación ferroviaria de San Isidro, mejorando la movilidad cotidiana de miles de usuarios y facilitando los desplazamientos por motivos laborales, educativos y sanitarios. En Los Montesinos se mejora, también, la conexión con Torrevieja que pasa a contar con tres expediciones diarias.

El vicepresidente tercero ha señalado que “el objetivo es garantizar un transporte público útil, accesible y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente en una comarca con una elevada movilidad diaria y una importante población estacional”. La comarca de la Vega Baja cuenta con 400.000 residentes y una población flotante aún mayor en época estival.

Plan de movilidad para la Vega Baja

La puesta en marcha del CE-710 se enmarca en el plan de mejora del transporte público impulsado por la Generalitat en la Vega Baja, que ya ha permitido activar otros corredores como el CE-714 y el CE-704. En conjunto, los tres contratos supondrán la movilización de cerca de 10 millones de euros anuales destinados al transporte público de la comarca y permitirán operar un total de 28 líneas de autobús interurbano.

“En los dos contratos que se han puesto en marcha, tanto en febrero como en abril, ya se ha notado esa mejora y ahora arrancamos con este último, que empezará la semana que viene, en el mes de junio, que confiamos también en que sea muy sensible la mejora para los ciudadanos, que lo noten”, ha incidido Martínez Mus, que remarca que “la Generalitat está realizando una apuesta decidida por la movilidad sostenible y la vertebración territorial de la Vega Baja mediante una red de transporte público más eficiente, moderna y conectada”.

El vicepresidente ha recordado que estos tres contratos son de emergencia ante el riesgo de que se dejase de prestar el servicio al haber caducado la concesión, pero ya presentan mejoras temporales y estarán operativos solo durante dos años. Esto es debido a que, de forma paralela, se están gestionando los contratos futuros cuyas líneas ahora están abiertas a procesos participativos para que ayuntamientos y ciudadanos hagan sus propuestas. Estas negociaciones se están llevando a cabo por parte de la Dirección General de Transportes.