El SC Torrevieja y el CD Almoradí afrontan un fin de semana clave en la lucha por el ascenso

La Vega Baja vivirá este fin de semana dos citas decisivas para el fútbol comarcal con el inicio de las eliminatorias de ascenso que disputarán el Sporting Costa Blanca Torrevieja y el Club Deportivo Almoradí, dos equipos que mantienen intacto el sueño de subir de categoría.

El primero en entrar en escena será el Sporting Costa Blanca Torrevieja, que este domingo a las 11:30 horas recibirá en el estadio Nelson Mandela al CF Benidorm en el partido de ida de la final por el ascenso a Tercera Federación. El conjunto torrevejense se encuentra a tan solo dos encuentros de lograr un ascenso histórico. El Sporting Costa Blanca nunca ha competido en categoría nacional y ahora tiene ante sí la oportunidad de alcanzar por primera vez la Tercera Federación. Sin embargo, el reto no será sencillo, ya que enfrente tendrá a un rival que ya le superó en los dos enfrentamientos ligueros de esta temporada en el grupo Sur de la Liga Comunitat. Pese a ello, el equipo salinero confía en hacerse fuerte en casa para obtener un resultado positivo antes del encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en Benidorm y donde se decidirá definitivamente qué equipo consigue el ascenso.

Por su parte, el Club Deportivo Almoradí iniciará este domingo su participación en las semifinales del playoff de ascenso a Liga Comunitat, máxima categoría del fútbol regional valenciano. El conjunto almoradidense, que finalizó segundo clasificado en Primera Valenciana, recibirá a las 18:00 horas al CF Nules en el partido de ida de la eliminatoria. El equipo de Almoradí deberá superar esta semifinal a doble partido para poder acceder a la final definitiva por el ascenso. La vuelta se jugará la próxima semana en Nules. De esta eliminatoria saldrá uno de los finalistas que pelearán por dar el salto de categoría.

La otra semifinal enfrentará también este domingo al Massanassa y al Barrio La Luz-Xirivella.

Con ambos equipos inmersos en momentos decisivos de la temporada, la Vega Baja sueña con celebrar dos ascensos que supondrían un importante éxito para el fútbol de la comarca.

Además, en clave polideportiva, también se ha conocido el nombre del nuevo entrenador del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja para la próxima temporada. Aarón Álvarez será el encargado de dirigir al conjunto torrevejense en Primera Nacional, una noticia que será ampliada en los próximos días.