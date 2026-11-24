Superado el hito de los dos años de la DANA de València, PSPV-PSOE y Compromís presentarán una iniciativa parlamentaria en Les Corts Valencianes para tratar de limitar el aforamiento de los diputados autonómicos. La propuesta nace, concretamente, de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que vuelve a recordar que ese aforamiento impide juzgar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por las inundaciones mortales.

Esta entidad de damnificados no quiere acabar con los aforamientos como tales sino "acotarlos" para que los parlamentarios sí puedan ser juzgados en causas vinculadas a las emergencias o seguridad colectiva. "Una cosa es proteger el ejercicio de la política y otra muy distinta es que esa protección pueda acabar en un blindaje", defiende la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez.

"Estamos preguntándonos si una garantía creada para proteger el ejercicio de la representación política debe tener este alcance cuando se investigan hechos de semejante gravedad", ha explicado Álvarez en una comparecencia en Les Corts Valencianes acompañada tanto por miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA como del equipo jurídico de esta.

PSPV-PSOE y Compromís aceptan esta propuesta para continuar "con el legado de las víctimas" y piden ahora a PP y Vox que eviten entorpecer su debate y aprobación en el Parlamento valenciano. "Carlos Mazón no dimitió. Le dimitisteis en un acto de orgullo y de dignidad cuando era insoportable que continuara como president de la Generalitat", reivindica el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz.

"De la misma manera, es insoportable que continúe como diputado en estas Corts dentro del Grupo Parlamentario Popular cobrando pluses", añade Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación. "Que sea el pueblo valenciano el que diga si quiere que Mazón continúe aforado con impunidad. Se está utilizando ese aforamiento para que haya esa impunidad", apunta, por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.