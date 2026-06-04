Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de Callosa de Segura

LEER MÁS El asesino confeso del crimen machista de Callosa de Segura pasará a disposición judicial a partir de este jueves

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante) ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado martes por presuntamente matar a Patricia, su pareja sentimental, en el municipio alicantino de Callosa de Segura.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, sin perjuicio de ulterior calificación.

El asesino machista confeso de Patricia, de 48 años y a la que presuntamente estranguló este martes en el domicilio en común de Callosa de Segura, ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de Orihuela, según fuentes del caso.

El asesinato machista de Patricia, el número 23 en España en lo que va de año y el cuarto en la Comunitat Valenciana en el mismo periodo, fue cometido el pasado martes en el domicilio en común situado en una primera altura del número 1 de la calle León Marco Praes tras una discusión, según confesó a los agentes el detenido, que al igual que la víctima es español de 48 años.