El asesino confeso del crimen machista de Callosa de Segura pasará a disposición judicial a partir de este jueves

El hombre detenido ayer por el asesinato de su pareja, Patricia de 48 años, en Callosa de Segura, ha confesado que la estranguló tras una discusión en el domicilio en el que convivían. Y es que poco después se entregaba él mismo a la Guardia Civil. No tenían hijos en común ni existían denuncias previas por violencia de género entre ambos, aunque el arrestado, que al igual que la víctima es español de 48 años, contaba con antecedentes penales y sí había sido denunciado por exparejas anteriores, mientras que la víctima, que deja dos hijas mayores de edad, había sufrido violencia machista en el pasado. La Guardia Civil, a través del equipo EMUME, se ha hecho cargo de la investigación.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el feminicidio y confirma el caso: 23 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde enero en España. Así, hay que lamentar cuatro muertes en nuestra comarca desde marzo. Y es que a Patricia se suman Marisol y su hijo Alberto, asesinados en el Cuartel de la Guardia Civil de Dolores presuntamente a manos del marido y padre que después se suicidó y la pequeña Ainhara de tan sólo tres años, cuyo padre también se suicidó tras cometer el crimen vicario en Torrevieja.

Pasará a partir de este jueves a disposición judicial

El hombre detenido ayer por el crimen de su pareja, Patricia, en Callosa de Segura, pasará a disposición judicial a partir de mañana jueves. La autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Alicante previsiblemente confirmará que la víctima fue estrangulada tras una discusión durante la mañana de este martes en el domicilio en común situado en la calle León Marco Praes de Callosa de Segura, según confesó el propio detenido a los agentes al entregarse. Nada más conocerse el crimen ayer a mediodía, el Ayuntamiento decretaba de inmediato tres días de luto. Por la tarde, decenas de vecinos se concentraban ante el Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio y expresar su dolor y rechazo. Al acto asistían familiares de la víctima, como su hermana y una de sus hijas —Patricia deja dos hijos mayores de edad—, junto a la alcaldesa callosina, Amparo Serrano, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

Durante el acto se sucedieron mensajes de condena y de llamamiento a la implicación social ante un problema estructural. También participaron asociaciones de mujeres de la Vega Baja, que mostraron su indignación con lemas reivindicativos. Este jueves a mediodía se ha convocado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Alicante un minuto de silencio para expresar una condena y rechazo rotundos ante esta nueva víctima de violencia de género, así como para trasladar apoyo y solidaridad a su familia y entorno cercano.