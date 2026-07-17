Los Montesinos conmemora el 36º Aniversario de su segregación con una amplia programación

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha presentado la programación conmemorativa del 36º aniversario de la segregación del municipio, una efeméride que recuerda el 30 de julio de 1990, fecha en la que Los Montesinos alcanzó oficialmente su independencia municipal y comenzó una nueva etapa de desarrollo, identidad y progreso como pueblo.

Bajo el lema "Entre tod@s hemos dibujado el pueblo que una vez soñamos", la programación se desarrollará del 18 al 31 de julio e incluye propuestas dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades, con actividades culturales, deportivas, familiares, musicales y de participación ciudadana.

Programa de actos

Las actividades arrancarán los días 18 y 19 de julio con una Game Party en el Centro Cívico. Del 20 al 24 de julio se celebrará el IV Summer Cup Los Montesinos, torneo de fútbol 7 que reunirá a numerosos equipos y aficionados en las instalaciones deportivas municipales.

El viernes 24 de julio tendrá lugar la IV Feria de Artesanía en el Parque Botánico 30 de Julio, desde las 19:00 horas, con puestos de artesanía, animación infantil, hinchables, música en directo a cargo del grupo Alter Ego y una amplia oferta gastronómica con food trucks.

El sábado 25 de julio, la Plaza del Sagrado Corazón acogerá la tradicional Elección de Reinas y Damas de las Fiestas Patronales 2026 que se celebran en el mes de octubre en honor a la patrona de la localidad, la Stma. Virgen del Pilar, seguida de una verbena con el grupo “Situación Límite”.

El 27 de julio se celebrará una caminata nocturna hasta La Marquesa con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y que finalizará con una observación astronómica organizada por el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC).

El 30 de julio, día central de la conmemoración, comenzará con la Misa de acción de gracias por el 36 aniversario de la Segregación a las 19:00 horas y continuará con el concierto “Efecto 2000" de la Agrupación Musical Montesinos, en la Plaza del Sagrado Corazón. Además, durante toda la jornada, la piscina municipal ofrecerá entrada gratuita.

La programación concluirá el 31 de julio con la ya tradicional Fiesta Infantil del Agua en la Plaza del Ayuntamiento con hinchables acuáticos y fiesta de la espuma durante toda la tarde.

El concejal de Fiestas de Los Montesinos, José Ángel Vallejos, ha destacado que "hemos preparado una programación pensada para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de estos días tan especiales. Queremos celebrar nuestro aniversario con actividades para todas las edades, fomentando la convivencia, la participación y el orgullo de pertenecer a Los Montesinos. Son unas fiestas que miran al pasado con gratitud, pero también al futuro con ilusión".

Por su parte, el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha subrayado que "el aniversario de la segregación representa uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Hace 36 años se hizo realidad el sueño de muchas personas que lucharon para que Los Montesinos fuera un municipio independiente. Hoy somos un pueblo dinámico, con identidad propia y con un enorme potencial de futuro. Esta programación es también un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron posible este camino y una invitación para seguir construyendo, entre todos, el pueblo que queremos dejar a las próximas generaciones".

Desde el Ayuntamiento de Los Montesinos se invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten el municipio durante estos días a participar en una programación que convierte el aniversario de la segregación en una celebración de la historia, la identidad y el futuro de Los Montesinos.