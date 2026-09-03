Maria Àngels Francés, nueva presidenta de la AVL: "No podemos renunciar al valenciano"

La Acadèmia Valenciana de la Llengua tiene ya, oficialmente, nueva presidenta: Maria Àngels Francés, que sustituye a Verònica Cantó y que ha tomado posesión de su cargo en un acto oficial en el que ha reivindicado un valenciano "normativo pero próximo" a la ciudadanía. Ha calificado su nueva posición como un "regalo" y como un "privilegio" y se compromete ahora a defender una lengua, la valenciana, que no puede permitirse perder su lugar en el mundo.

"No hay ninguna otra como la nuestra. No podemos renunciar a ella porque refleja nuestra manera de mirar, entender y definir la realidad", ha destacado Francés en su discurso en el Palau de la Generalitat. "¿Imagináis otros países que tienen lenguas propias renunciando a ellas? Tenemos derecho a ser en el mosaico del mundo y a perdurar desde las raíces como una lengua unitaria, diversa, propia y compartida", ha defendido la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Una labor para la que la nueva lideresa de la institución espera contar con el apoyo de la Generalitat. "Hay que impulsar nuestra lengua, fortalecerla, solucionar el día a día de los usuarios para equipararla a las otras piezas del mosaico, para que tenga su espacio sólido y enraizado", ha añadido Maria Àngels Francés en su discurso institucional frente a autoridades y medios de comunicación de la Comunitat Valenciana.

"Estoy segura de que compartimos con el Consell este objetivo y, por tanto, nos tendréis a vuestro lado cuando trabajemos juntos para fortalecer la autoestima lingüística y el prestigio social del valenciano", confía la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, organismo estatutario valenciano dedicado a la defensa, promoción y regulación de la lengua valenciana.

Pérez Llorca: "Soy un defensor de la AVL"

Colaboración con la Generalitat que su president, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado pese a las discrepancias expresadas por su socio de gobierno, Vox, desde donde vienen insistiendo en acabar directamente con la Acadèmia Valenciana de la Llengua. "Soy un defensor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua", ha iniciado su discurso el president de la Generalitat en el referido acto oficial celebrado en el Palau de la Generalitat.

"La Acadèmia tiene que ser un punto de encuentro, un espacio en el que el conocimiento, el respeto y la concordia deben servir para que todos los valencianohablantes se sientan representados y protegidos porque una institución que no representa a todos y solo divide", ha afirmado Pérez Llorca durante su parlamento.

Joan Baldoví: "Continúan atacando el valenciano"

Compromís, desde la oposición, avanza que se mantendrán vigilantes en esa relación entre la Generalitat y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Su síndic, Joan Baldoví, considera que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca han hecho "nada" por el fomento y la promoción de la lengua valenciana entre la ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

"Continúan atacando el valenciano en las aulas con la 'Ley Rovira'. Continúan atacando el valenciano imponiendo en À Punt que no se doblen las películas. Y continúan atacando el valenciano cuando han cortado la posibilidad de que la propia Acadèmia Valenciana de la Llengua diseñe actividades de promoción de nuestra seña de identidad", ha valorado Baldoví en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.