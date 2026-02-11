La AVL presenta las actividades del Any Almela i Vives: Exposición, miscelánea y epistolario

La Acadèmia Valenciana de la Llengua pondrá en marcha "en las próximas semanas" una exposición itinerante para conmemorar al escritor del año 2026 de la institución, que, en esta ocasión, es el vinarossenc Francesc Almela i Vives. Está considerado uno de los autores más prolíficos de la primera mitad del siglo XX en lengua valenciana.

La muestra recorrerá la Comunitat Valenciana con el lema 'Francesc Almela i Vives, l'humanista de la edat de plata' y vendrá acompañada de material didáctico, un cómic y la reedición de su Obra poètica, entre otras iniciativas. "Cabe recordar que el escritor homenajeado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua participó activamente en el acuerdo ortográfico de 1932", explica Àngel Calpe, presidente de la comisión encargada del Any Almela i Vives.

"Contribuyó, con sus escritos, a hacer que el valenciano recuperara su estatus de lengua culta con un estándar moderno, del que es heredera la Acadèmia Valenciana de la Llengua", valora Calpe en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas en el acto de presentación del compendio de actividades para conmemorar el Any Almela i Vives.

Esta iniciativa del 'Escritor del año' de la Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra este 2026 su vigésimo aniversario. Se trata de un programa con el que, año tras año desde entonces, la institución de fomento y promoción de la lengua valenciana pone en valor, promueve y difunde la obra y vida de un escritor o escritora en lengua valenciana.